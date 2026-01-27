La impresionante transformación física de Chris Hemsworth para Avengers: Doomsday El actor australiano adoptó un entrenamiento riguroso y una disciplina sostenida para encarnar una nueva etapa de su icónico héroe en el universo Marvel. + Seguir en







Chris Hemsworth encaró un entrenamiento exigente para su regreso como Thor. Vanity Fair

El proceso físico acompañó la evolución narrativa de Thor en la nueva película.

El entrenamiento se basó en constancia, planificación y trabajo muscular intensivo.

Marvel confirmó el regreso del personaje con un adelanto publicado a fines de 2025.

La película llegará a los cines de Latinoamérica en diciembre de 2026. La transformación física de Chris Hemsworth para Avengers: Doomsday responde a una exigencia concreta del nuevo arco de su personaje. El actor volvió a someterse a un entrenamiento de alto rendimiento para interpretar a Thor en una versión más imponente, marcada por la fortaleza corporal y un trasfondo emocional más profundo.

En las últimas semanas, Hemsworth compartió imágenes de su preparación que rápidamente se viralizaron. En ellas se observa un físico más robusto, con énfasis en pecho y brazos, resultado de una rutina sostenida y meticulosamente planificada. Lejos de tratarse de un cambio repentino, el actor remarcó que el progreso fue consecuencia de meses de trabajo constante.

El regreso del superhéroe se enmarca en una nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel. A fines de diciembre de 2025, el estudio difundió un avance oficial que confirmó el estreno de Avengers: Doomsday para el 17 de diciembre de 2026, generando gran expectativa entre los seguidores de la saga.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth) El cambio físico de Chris Hemsworth para su personaje en Avengers: Doomsday La preparación del actor combinó rutinas de fuerza, resistencia y control corporal, alineadas con una filosofía personal basada en la disciplina y la constancia. El objetivo no fue solo alcanzar un físico más voluminoso, sino sostenerlo en el tiempo sin comprometer la salud.

En el adelanto difundido por Marvel, Thor aparece atravesando un momento decisivo, impulsado por una motivación familiar que redefine su rol como guerrero. Esa evolución narrativa exigió un cuerpo que reflejara poder, pero también madurez, un equilibrio que Hemsworth buscó expresar tanto desde lo físico como desde la actuación.

Embed La producción confirmó además el regreso de personajes clave vinculados al héroe, ampliando el peso emocional de la historia. Con esta nueva entrega, Marvel apuesta a consolidar una versión más intensa y reflexiva de uno de sus protagonistas más emblemáticos.