La imperdible película de Netflix que dura menos de 2 horas y actúa John Cena

Es una propuesta ideal para los amantes del cine de acción y comedia que forma parte del catálogo de la plataforma de streaming y se posiciona entre los títulos en tendencia.

John Cena protagoniza junto a Alison Brie. 

John Cena protagoniza junto a Alison Brie. 

La película de Netflix, que marca el regreso de John Cena al género de la comedia de acción, logró captar la atención de los suscriptores no solo por sus escenas de acción bien coreografiadas sino por la química entre sus protagonistas y una trama que no da respiro.

Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

Protagonizada por John Cena y Alison Brie, la película estrenada originalmente en 2023, se posiciona como una de las más vistas de la plataforma gracias a su mezcla bien lograda de comedia y acción extrema. Bajo la dirección de Pierre Morel, reconocido por su trabajo en Búsqueda Implacable, este film logra equilibrar el suspenso de una crisis política con momentos de humor ácido.

Héroe por encargo se presenta como la opción ideal para quienes buscan distracción y disfrutar de una película con una trama ágil, que se extiende durante una hora y 48 minutos. Con paisajes atractivos y una dupla protagónica que funciona a la perfección, este film es entretenimiento en su estado puro, ideal para ver en las vacaciones o un fin de semana.

Netflix: sinopsis de Héroe por encargo

Héroe por encargo

La historia sigue a Mason Pettits (John Cena), un exsoldado de las fuerzas especiales que, tras un retiro forzado por una misión fallida, vive una vida monótona y aburrida como abogado. Sin embargo, la oportunidad de volver a la acción aparece cuando un antiguo compañero le ofrece un trabajo de seguridad privada: escoltar a la periodista Claire Wellington (Alison Brie) a un país de Sudamérica.

La misión parece sencilla: Claire tiene la exclusiva de entrevistar al carismático y polémico dictador Juan Venegas (Juan Pablo Raba). Pero todo se sale de control cuando, en medio de la entrevista, estalla un golpe de Estado militar. A partir de ese momento, el exmilitar, la periodista y el propio dictador deben huir juntos a través de la selva para sobrevivir.

Lo que sigue es una travesía llena de explosiones, persecuciones y un choque cultural constante entre los tres personajes, quienes deberán confiar el uno en el otro si quieren salir con vida de un país que se desmorona a su alrededor.

Tráiler de Héroe por encargo

Reparto de Héroe por encargo

  • John Cena como Mason Pettits
  • Alison Brie como Claire Wellington
  • Juan Pablo Raba como el Presidente Venegas
  • Christian Slater como el jefe de la empresa de seguridad privada.
  • Alice Eve como la esposa de Mason
