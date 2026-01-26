IR A
Hoy en Netflix: esta es la icónica serie que necesitabas y no sabías

Es una historia cargada de suspenso y misterios sin resolver, donde nada es lo que parece.

La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 

Netflix

Netflix cuenta con una oferta variada de series y películas que busca cautivar a todo tipo de público. En esta ocasión, el suspenso toma el protagonismo con una ficción que ya suma cuatro temporadas en la plataforma, basada en una de las novelas más aclamadas y conocidas por los lectores en todo el mundo.

La serie llegó al streaming en 2017, con los primeros ocho episodios de la entrega. Rápidamente ganó popularidad y siguió sumando temporadas; ya son 32 capítulos en total de aproximadamente 50 minutos.

Su trama sigue a un investigador que le resulta inevitable verse involucrado en un nuevo misterio. “Actos brutales de violencia perpetrados por gente común. Casos cerrados. En esta antología policial, sin embargo, el misterio no es quién lo hizo sino por qué”, escribe Netflix sobre la serie.

Netflix: sinopsis de The Sinner

The sinner

The Sinner está compuesta por cuatro temporadas que desarrollan casos diferentes y cambian los personajes. El único hilo conductor es el detective Harry Ambrose (Bill Pullman), un investigador tan brillante como atormentado, que parece tener una conexión especial con aquellos que "pecan" de forma impulsiva.

  • Temporada 1: el fenómeno comenzó con Cora Tannetti (Jessica Biel), una madre que, sin motivo aparente, apuñala a un desconocido en una playa frente a decenas de testigos.
  • Temporada 2: Ambrose regresa a su ciudad natal para investigar por qué un niño de 13 años envenenó a sus padres en un motel.
  • Temporada 3: un trágico accidente de auto revela una red de nihilismo y juegos mentales protagonizada por un carismático profesor (Matt Bomer).
  • Temporada 4: Ambrose viaja a Maine buscando paz, pero termina envuelto en el misterioso suicidio de una joven de una familia poderosa.

Tráiler de The Sinner

Embed

Reparto de The Sinner

  • Bill Pullman como Harry Ambrose, el detective
  • Jessica Biel como Cora Tannetti
  • Carrie Coon Vera Walker
  • Matt Bomer como Jamie Burns.
  • Christopher Abbott como Mason Tannetti
  • Dohn Norwood como Dan Leroy
  • Abby Miller como Caitlin Sullivan
  • Joanna Adler como Anne Farmer
  • Natalie Paul como Heather Novack
  • Hannah Gross como Marin Calhoun
