Así fue la icónica pelea entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

La rivalidad entre las actrices resucitó gracias a la memoria de los usuarios que recordaron en redes sociales un enfrentamiento que protagonizaron ambas en 2006. Infidelidad, celos, un cachetazo y carreras exitosas en primera plana.

Dos décadas después se reavivió la polémica que enfrentó a los artistas y que ocupó las primeras planas de la prensa del corazón.

Pasaron veinte años desde que la Argentina se vio sacudida por un conflicto amoroso internacional. Un buen día, tras rumores de infidelidad de su pareja, Natalie Portman aterrizó en Buenos Aires para comprobar con sus propios ojos el engaño de Gael García Bernal con Dolores Fonzi.

Todo sucedió en el 2006 cuando el actor mexicano se había instalado un tiempo en el país para rodar una película. García Bernal estaba en la cresta de su carrera tanto que su nombre de pila fue uno de los más elegidos para los recién nacidos de esa época. El actor de La Mala Educación de Pedro Almodóvar y Portman escribían juntos una de las historias de amor más popular de Hollywood. Ambos artistas comprometidos social y políticamente, hacían la pareja perfecta de ese momento según los ojos de la prensa del corazón.

Ambos artistas se habían conocido en 2003 tras una fiesta posterior a la ceremonia de los Premios Oscar. Por esos días, Gael García Bernal vivía el auge de su profesión tras la nominación de El crimen del padre Amaro como Mejor Película de Habla No Inglesa, mientras que Natalie Portman brillaba como protagonista en los episodios I y II de la saga Star Wars. No fue hasta 2004 que confirmaron su relación durante una visita de la actriz a México.

Sin embargo, la felicidad de la pareja se interrumpió por los rumores de infidelidad del actor. Según los medios de ese entonces, García Bernal viajó a Argentina para filmar “El Pasado” donde retomó contacto con la actriz Dolores Fonzi , con quien ya había trabajado antes. El run run del supuesto romance entre ambos comenzó a circular, a tal punto que Portman viajó a Buenos Aires para confrontarlos .

Cuando arribó al país fue recibida por un ejército de paparazzis que la persiguieron en toda su recorrida y donde se sucitó el recordado enfrentamiento de la actriz con la prensa argentina. Portman fue retratada fuera de sí donde se la veía pidiendo que la dejaran de acosar. Según los rumores que trascendieron en ese momento, Portman y Fonzi habrían discutido en un restaurante exclusivo de Palermo, que incluyó discusiones, reproches y hasta golpes.

Tras el escándalo, la pareja favorita de Hollywood trató de reconciliarse y viajaron juntos a la Patagonia para descansar y volver a encontrarse, sin embargo, poco tiempo después anunciaron oficialmente su separación. Aunque nunca se confirmó que Gael García Bernal le fuera infiel a Natalie Portman con Fonzi, lo cierto es que tiempo después el actor inició una relación formal con la actriz argentina, con quien estuvo seis años de su vida y tuvieron dos hijos: Lázaro y Libertad.

La palabra de Dolores Fonzi

“Al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes. No llegué a romper nada”, dijo Dolores en una entrevista como preámbulo a su descargo. Y continuó: “Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad, ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman... Es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que fue en verdad”.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal

Asimismo, la directora de Belén reconoció que en su momento no la pasó bien. “Fue todo muy arriba, sacado de contexto. Nos perseguían autos, tres autos sin luces, yo tenía miedo de que me rapten, era el momento de los secuestros exprés. Salía de terapia y había tres autos esperándome que me seguían por la ciudad. Fue horrible de verdad”, aseguró.

Casi dos décadas después, el vínculo entre ambas volvió al foco público, pero desde otro lugar. En el marco de la promoción de su nueva película The Gallerist y tras conocerse las nominaciones a los Premios Oscar 2026, Natalie Portman reflexionó sobre la falta de reconocimiento a las mujeres directoras dentro de la industria cinematográfica, mencionando el reciente trabajo de Dolores Fonzi y reconociendo su labor.