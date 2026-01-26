Así escaló Alex Honnold el edificio más alto de Taiwán sin usar sogas Al terminar de subir los 508 metros de altura, el escalador se sacó una selfie en la punta. Netflix transmitió en vivo la travesía. Por + Seguir en







Alex Honnold en el Taipéi 101 en Taiwán.

El escalador Alex Honnold, de 40 años, subió los 508 metros de altura del edificio más alto de Taiwán en solo una hora y 33 minutos sin usar sogas ni equipo de seguridad sobre su cuerpo. La travesía fue transmitida en vivo por Netflix y un grupo de personas lo vitoreó desde la base del inmueble. En la cima, se sacó una selfie mientras el viento amenazaba con tirarlo.

Honnold iba a escalar el mismo edificio el sábado, pero se postergó a este domingo por mal tiempo. El estadounidense alcanzó fama mundial en 2017 cando escaló El Capitán del parque Yosemite, considerado como la cima de la dificultad técnica por su gigantesco monolito de granito.

"Pensé: '¡Qué vista, es increíble, qué día tan hermoso!'", compartió el deportista al bajar y agregó: "Hacía mucho viento, así que pensé: 'No te caigas de la aguja'. Estaba tratando de equilibrarme bien. Pero dije: '¡Qué posición increíble! ¡Qué manera tan hermosa de ver Taipéi!'".

Embed - C5N en Instagram: "LAS IMÁGENES DEL ASCENSO DE ALEX HONNOLD AL TAIPEI 101 El escalador norteamericano trepó sin cuerdas ni arnés los 508 metros del Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia. El evento, titulado “Skyscraper Live” (Rascacielos en Vivo), fue emitido por Netflix." View this post on Instagram Es la primera persona en escalar el Taipéi 101 sin sogas, arnés ni red de seguridad, pero no el primero en escalar el edificio. Netflix transmitió el evento con el título Skyscraper Live. Debido al riesgo de vida, la emisión tenía un retraso de 10 segundos, por si la plataforma debía cortarla y evitar que miles de personas presencien la caída de Honnold.

Alain Robert, conocido como "el Hombre Araña Francés", fue el primero en escalar el Taipéi 101 en 2004, pero lo hizo en condiciones lluviosas con ayuda de cuerdas de seguridad.

Quién es Alex Honnold, el escalador más famoso del mundo Alex Honnold nació en 1985 en Sacramento, California, y empezó a escalar a los 5 años en un gimnasio local, disciplina que siguió en la adolescencia y se convirtió en una pasión. Se dedicó a explorar distintas paredes rocosas de Estados Unidos, en vez de terminar la universidad, y vivía en una camioneta con la que recorría los principales parques nacionales y zonas de escalada. El documental Free Solo, producido por National Geographic, ganó un Premio Oscar y lo hizo mundialmente conocido por ascender en solitario integral, sin cuerdas, la ruta Freerider en El Capitán, dentro del Parque Nacional de Yosemite, una de las escaladas más desafiantes del planeta. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/2015261408665993677&partner=&hide_thread=false Alex Honnold acaba de hacer historia: llegó a la cima de la torre Taipei 101 en tan solo 1 hora y 33 minutos. pic.twitter.com/27UNXhzMPl — CheNetflix (@CheNetflix) January 25, 2026