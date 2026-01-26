Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

Este sábado, el escalador Alex Honnold logró cumplir su objetivo de trepar, sin cuerdas ni arneses, los más de 500 metros de un rascacielos emblemático. El video de su increíble conquista.

El evento, conocido como "el desafío de la muerte" por su altísimo riesgo, iba a realizarse el viernes, pero tuvo que ser postergado 24 horas por causa de las condiciones climáticas, que no garantizaban el contexto óptimo para la transmisión.

Tras una reprogramación obligada a causa de las condiciones climáticas , finalmente se concretó una transmisión histórica en Netflix: en vivo, Alex Honnold escaló de manera libre un edificio de 101 pisos , sin ninguna cuerda ni arnés, y en apenas una hora y media.

Considerado uno de los mejores escaladores de todos los tiempos , Honnold trepó el emblemático rascacielos Taipei 101 —de unos 508 metros de altura— y se convirtió en la primera persona en hacerlo en esta modalidad , definida como "solitario libre" o "free solo" , y que se caracteriza por no utilizar las herramientas tradicionales ni la protección necesaria para una aventura así.

Netflix transmitió en vivo , en un evento conducido por Elle Duncan que tuvo comentarios de la experta Emily Harrington , el relato de Pete Woods , los aportes de Seth Rollins como panelista y a Mark Rober como corresponsal, para brindar una completa cobertura. La transmisión duró alrededor de dos horas y la escalada en sí, 91 minutos con 30 segundos .

El escalador estadounidense Alex Honnold concitó la atención mundial de los seguidores de esta actividad por el desafío de escalar el rascacielos Taipei 101 en Taiwán . Se trata de una torre de 508 metros de altura y 101 pisos .

La idea fue subir sin cuerdas y con transmisión en vivo por Netflix. Se iba a hacer este sábado a las 9 de la mañana, hora argentina, pero se pospuso para el domingo a la misma hora.

Honnold, de cuarenta años, comenzó a escalar en su niñez y se ha dedicado a subir paredes rocosas, por lo cual obtuvo reconocimiento en todo el mundo. Su historia como escalador en El Capitán en el Parque Nacional de Yosemite fue contada en el documental Free Solo, que ganó el Oscar en 2018.

También ha escalado la cara noroeste de la Half Dome, sin protección, y las Montañas Watkins en Yosemite; y subió al Fitz Roy en la Patagonia junto a Tommy Caldwell, en 2014.

