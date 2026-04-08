La hermana de Thalía podría entrar a Gran Hermano y contar por qué se peleó con la cantante

Laura Zapata suena como una de las posibles ingresantes al reality de Telefe, en donde revelaría el momento del quiebre con la artista, luego de una tragedia familiar.

La hermana de Thalía , Laura Zapata, está peleada con la cantante y su posible incorporación a la casa de Gran Hermano Edición Dorada, develaría el secreto del distanciamiento de ambas mujeres.

La actriz mexicana que participa del reality La casa de los famosos, en Telemundo , y reveló que "desde el secuestro dejamos de hablarnos". La mujer podría venir a Telefe y hablar del hecho que ocurrió en 2002 , cuando Zapata fue secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi , una exmodelo mexicana fallecida en 2024, cuando salieron del teatro.

Zapata fue liberada a los 18 días , mientras que Sodi permaneció cautiva 45 días, y que en ese momento Thalía se habría negado a pagar el rescate que pedían los delincuentes . "Me obligó a gestionar mi liberación sin su ayuda", aseguró Zapata.

Además, la hermana de la artista aseguró que gracias a sus contactos con el Festival de la OTI consiguió una audición de Thalía con los Din Din, el grupo de música mexicano integrado por la artista pop y Paco Ayala en la década de los años 80.

Zapata dejó en claro que el reclamo para su familiar, es porque la ayudó en la carrera profesional hasta que se hizo famosa, y que ella la abandonó en el momento más difícil de su vida.

Teorías conspirativas sobre la hermana de Thalía

El distanciamiento entre Thalía y Laura Zapata no sólo se trata de una interna familiar, sino que en 2019, el actor Alfredo Adame calificó a Zapata como “perversa” y “malévola”. El hombre sostuvo que la exmodelo mexicnaa "habría planeado su propio secuestro" para obtener dinero de Thalía y de su esposo, el empresario Tommy Mottola.

La Casa de los Famosos: qué participantes podrían venir a Argentina

La sexta temporada de La Casa de los Famosos comenzó en febrero de este año y contó, en un principio, con la participación de 21 figuras mezcladas entre actrices, influencers de nueva generación e incluso figuras políticas.

Hasta el momento, un total de 7 participantes ya abandonaron la casa y quedan solo 14 de los cuales son los que podrían llegar al reality de Argentina. Si bien Santiago del Moro anunció dicho acuerdo, no se precisaron los nombres de quienes vendrían, aunque trascendió que una de las incorporaciones podría ser la de la hermana de Tahía, Laura Zapata. La exmodelo mexicana y la cantante están peleadas desde el 2002, cuando sufrió un secuestro y la famosa se negó a pagar el rescate.