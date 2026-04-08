Nico Vázquez y Gimena Accardi se mostraron juntos en el adiós a Alejandro Farrell Los actores se encontraron en la despedida del productor y amigo en un cementerio privado de Pilar. Fue la primera aparición pública juntos, tras la escandalosa separación en julio pasado. + Seguir en







La pareja se separó en medio de un escándalo después de 18 años juntos. Redes sociales

Nico Vázquez y Gimena Accardi volvieron a encontrarse, tras su separación escandalosa, en el entierro del representante del espectáculo Alejandro Farrell. Bajo la lluvia y en un martes gris, dijeron adiós a su amigo y confidente.

Con más de 40 años de trayectoria, la despedida del productor acercó a los famosos que compartieron un duro momento en el Memorial de Pilar, en la Provincia de Buenos Aires. Los artistas se separaron en julio pasado tras una larga historia de amor y superación de tragedias personales.

En lo que fue el primera aparición pública de la expareja, Accardi sostenía un paraguas violeta y él el hablaba al oído. Se los vio charlando y con gestos de apoyo mutuo, según las fotos exclusivas de Teleshow.

image Los famosos se cruzaron con otros artistas como Pablo Echarri, Julia Calvo, Benjamín Rojas y Agustina Cherri, que también pasaron por el cementerio privado, y que dejó en claro el afecto de años que le tenían al fallecido.

Las imágenes de la buena relación trascendió a la ruptura de la pareja, que se conoció en 2007 en Casi Ángeles, y que los une el respeto por lo que se consolaron mutuamente en una jornada muy triste para el ambiente artístico.

Quién era Alejandro Farrell, productor y amigo de artistas El fallecimiento de Alejandro Farrell, dejó un vacío entre los artistas y famosos de Argentina. El representante de actores, con más de 45 años de trayectoria, fundó y dirigió la Agencia Farrell, y se convirtió en un referente en la representación de artistas de teatro, cine, televisión y publicidad. Fue un referente para la carrera de artistas reconocidos como Nicolás Vázquez, Marcela Kloosterboer, Pablo Echarri, Nancy Dupláa y Jimena Barón, entre muchos otros.