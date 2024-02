La grave denuncia de Lisandro contra la producción de Gran Hermano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/losprimos2022gh/status/1755828332719911086&partner=&hide_thread=false "no le traían un médico, estuvo 3 semanas, pasó navidad y año nuevo sin poder comer". Licha se acuerda de las semanas que pasó Deni con dolor. Otra cosa q la afectó mucho y empeoró su imagen en el afuera fue esto, pero todo pasa x algo y tiene que volver con todo #granhermano pic.twitter.com/nLSeG1vvHr — tan to' loco (@losprimos2022gh) February 9, 2024

Esto generó escándalo en los comentarios porque fue una de las acusadas de “no hacer nada” en redes sociales y ahora entendieron que podría haber estado con calmantes o algún antibiótico para la boca.

Esto también se suma a la salud de Virginia que se lastimó una pierna en un desafío del programa. Por ese motivo realizaron un juego mental esta semana en lugar de hacer un juego de fuerza.

Furia de Gran Hermano disparó sin filtros contra Telefe: ¿Se vienen las represalias?

La participante Juliana Scaglione no tiene problemas en expresar lo que siente a pesar de que ofenda a otra persona. En este caso, se enojó con la producción de Gran Hermano porque consideró que el ingreso de Romina fue para perjudicarla. “No soy la familia que querías”, apuntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/furioxa/status/1755652427775180894?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1755652427775180894%7Ctwgr%5Ec8e958582fd65b6abc0a3e63e79de3d0572d4165%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20noneditable20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D17074910684343841&partner=&hide_thread=false "a mí Telefe no me quiere, porque no soy cómo una familia normal.

si no soy la familia que querías, no me traigas a romina a decirme que no soy la familia que querías"



CHICOS FURIA ACABA DE CONFIRMAR LO QUE TODOS PENSAMOS Y DECÍAMOS ES INCREÍBLE #GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/BPJWStaDih — cariño (@furioxa) February 8, 2024

El video no fue mostrado en televisión, pero las redes sociales sí lo mostraron y apoyaron a la jugadora. En primer lugar, se la escucha a la participante hablar cerca del box de intercambio: "¿Qué pasa Telefe, estás nervioso? ¿Así que Romina dice que yo no soy parte de una familia? ¿O sea que a la primera que quedo nominada, me sacan?".

Luego en una conversación con Lucía disparó: "Si no soy la familia que querías, no me traigas a Romina Uhrig para que me diga que no soy una familia. Me dijo que Telefe es un canal de familia y que lo mío no va”.