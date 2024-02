Furia de Gran Hermano disparó sin filtros contra Telefe: ¿Se vienen las represalias?

La participante se defendió ante lo que consideró como "ataque" por parte de producción y no tuvo problema en decir todo lo que pensó. "No soy la familia que querías"

El video no fue mostrado en televisión, pero las redes sociales sí lo mostraron y apoyaron a la jugadora. En primer lugar, se la escucha a la participante hablar cerca del box de intercambio: "¿Qué pasa Telefe, estás nervioso? ¿Así que Romina dice que yo no soy parte de una familia? ¿O sea que a la primera que quedo nominada, me sacan?".

si no soy la familia que querías, no me traigas a romina a decirme que no soy la familia que querías"



Luego en una conversación con Lucía disparó: "Si no soy la familia que querías, no me traigas a Romina Uhrig para que me diga que no soy una familia. Me dijo que Telefe es un canal de familia y que lo mío no va”.

“A mi Telefe no me quiere porque no soy una familia normal”, indicó. Eso en redes sociales fue catalogado como un símbolo de valiente porque peleó a la producción en pleno programa. ¿Tomarán represalias?

Bomba en América: LAM sumará como panelista a una participante de Gran Hermano

Con el regreso de Ángel de Brito a LAM junto con Yanina Latorre luego de las vacaciones, la nueva temporada del programa va tomando forma. Por ese motivo, el conductor ya confirmó a la primera panelista que se sumará en las próximas semanas y es una exparticipante de Gran Hermano.

“Volverías a tener a Coty de angelita?”, le consultaron en la sección #ÁngelResponde y el confirmó: “En unos días se suma al panel” por Coti Romero. Lo que no confirmó es si será fija en el panel o será un reemplazo de vacaciones.

Denise Dumas había dicho en El Debate del Bailando que después de su participación que "la exparticipante de Gran Hermano no habría sido convocada a ningún nuevo proyecto".