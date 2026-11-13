El video de Mariah Carey que generó preocupación: "No puede caminar" La reina de la Navidad se acercó a firmar autógrafos de fanáticos en San Pablo y mostró problemas para moverse. Agregar C5N en









¿Qué pasó con Mariah Carey?

La cantante Mariah Carey fue grabada por sus fanáticos mientras salía de un auto junto a su equipo de trabajo y generó preocupación. Su intención fue bajar a saludar a los presentes y firmarles autógrafos, pero hubo algo que les llamó la atención: “No puede caminar”

La artista se encuentra en San Pablo, Brasil, donde fue recibida por un grupo enorme de personas que la aman. Se bajó con pequeñas dificultades del auto, por eso la ayudó su asistente.

Mariah Carey atendendo fãs na porta do Hotel Fasano, em São Paulo. @mariahcarey #mariahcarey



: leofrancofoto pic.twitter.com/llU9Tx1Lst — MARIAH CAREY BRASIL (@Mariahcareybr01) November 11, 2026 Hay dos videos: uno en el que ella se encuentra con unos lentes negros muy contenta por el cariño de su gente y espera con un fibrón para firmar autógrafos. Sin embargo, firma muy pocos y lentos.

Y en el siguiente video, Mariah va de la mano de su asistente y cuando la suelta, es ella quien la sostiene desde atrás para que no se desestabilice. No hablaron sobre lo sucedido ni tampoco emitieron parte médico, pero las redes sociales comenzaron a notarlo.

THIS VIDEO OF MARIAH CAREY IS TRENDING AS EVERYONE NOTICED pic.twitter.com/ZPQBHnVdNM — Truth Seeker (@_TruthZone_) November 13, 2026