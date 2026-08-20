Por qué volvieron a internar a Denisse González tras recibir el alta hacía pocos días La ex Gran Hermano atraviesa un nuevo momento de incertidumbre luego de que un inesperado episodio modificara su recuperación y encendiera otra vez las alarmas. Agregar C5N en









Denisse González volvió a ser hospitalizada a pocos días de haber salido de la clínica. Captura Telefe

La ex participante de Gran Hermano Denisse González volvió a ser internada en la Clínica Bazterrica de la Ciudad de Buenos Aires luego de una fuerte caída en sus niveles de plaquetas, apenas días después de recibir el alta médica. La ex hermanita y panelista del debate del reality de televisión había dejado el mismo centro médico el pasado 10 de agosto, con 150.000 plaquetas, después de permanecer internada durante 12 días.

En un control realizado el viernes, Denisse contó que sus plaquetas habían subido a 200.000 y que todo parecía evolucionar favorablemente. Sin embargo, el martes se despertó con sangrado y lesiones en la boca, por lo que consultó con su hematóloga.

El nuevo análisis mostró un descenso abrupto hasta 1.000 plaquetas. “Así que me tuvieron que internar nuevamente”, explicó la influencer al contar lo ocurrido en sus redes sociales. Inclusive, Denisse reconoció que la recaída fue inesperada: “Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000”. Ahora deberá comenzar un nuevo tratamiento y esperar cómo responde su organismo.

La influencer estuvo diez días de alta, pero volvió a quedar bajo observación médica. Instagram @denisse_belen_gonzalez Durante su primera internación, la joven había explicado que llegó a urgencias con apenas 3.000 plaquetas y que los médicos realizaron numerosos estudios para descartar diferentes causas. También contó que el primer tratamiento no había funcionado y que la estrategia posterior había sido solamente una solución temporal.

Bautista Mascia acompaña a Denisse González tras su internación El cantante uruguayo y campeón de Gran Hermano Bautista Mascia volvió a acompañar a Denisse durante esta nueva internación. La pareja, que se conoció dentro del reality de televisión, intenta atravesar el difícil momento con compañía y humor.

Denisse publicó imágenes de Bautista dentro de la clínica, incluso con una rosa en la mano, y escribió: “Él solo me quiere sacar una sonrisa, pero creo que se está volviendo loco ya jajajajaja”. La joven agregó con humor “Perdón, algo tenemos que hacer acá adentro”, mostrando cómo ambos buscan distraerse durante las horas de internación. Además, Bautista respondió públicamente con un mensaje de apoyo: “Vamos rubia”. También aprovechó para bromear sobre una de las imágenes compartidas por su pareja. Bautista y Denisse. Durante la primera internación, Mascia ya había permanecido cerca de Denisse, compartiendo mates, juegos, películas y momentos cotidianos. Ahora volvió a acompañarla mientras comienza una nueva etapa de tratamiento y continúa bajo seguimiento médico.