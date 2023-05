La extraña habilidad de Sylvester Stallone que soñaría tener todo el mundo.

“Mi padre es un sabio cuando se trata de nuestra vida amorosa, nos ayuda en muchas áreas. Por ejemplo, él escribe la mayoría de los mensajes de texto con los que rompemos relaciones”, contó Sistine Stallone, una de las hijas en una charla en el podcast con Giggly Squad.

Quien reafirmó los dichos fue su hermana Sophia: “Sugiero encarecidamente a las chicas que se acerquen a su padre y le pidan que escriba un mensaje de ruptura porque los hombres conocen a los hombres. Te lo aseguro. Y nuestros ex nunca se han enojado por la honestidad de nuestros mensajes”.

Además, contaron que al momento de presentar una pareja a su familia "siempre tiene un habano en su mano. Una vez le pregunté: ‘¿Por qué haces eso? Y él me respondió: ‘En los primeros cuatro minutos de conocerlo, puedo saber si un novio va a durar o no, y por eso a veces no pierdo el tiempo’”.