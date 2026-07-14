Grabaron a Mauro Icardi in fraganti con otra mujer frente a la China Suárez en un boliche de Miami

Un video viral desató nuevas sospechas sobre la conducta del futbolista durante una salida nocturna junto a su pareja.

Un nuevo video volvió a colocar a Mauro Icardi y a la China Suárez en el centro de la escena mediática. Durante una salida a la fiesta Bresh en Miami , una grabación que comenzó a viralizarse muestra al futbolista en una situación que desató una fuerte ola de interpretaciones en redes sociales.

En las imágenes, registradas por asistentes al evento, se observa a Icardi conversando con un amigo mientras, según sostienen numerosos usuarios, dirige reiteradas miradas hacia una joven rubia que baila a pocos metros de él, mientras la actriz permanece muy cerca junto al grupo que los acompañó durante la noche. Hasta el momento, ni Icardi ni la China Suárez realizaron declaraciones públicas sobre el episodio.

El material rápidamente se volvió tendencia en X, Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios debatieron sobre el comportamiento del delantero. Mientras algunos consideraron que simplemente estaba conversando con un amigo sin prestar atención a la joven, otros aseguraron que el video evidencia que el futbolista estaba mirando a la mujer que tenía delante.

Entre los mensajes más replicados aparecieron frases como: "Icardi ficha a la rubia que está detrás, se lo cuenta al amigo y le pregunta quién es" y "Ni siquiera puede salir sin mirar a otras chicas delante de la China". Se trata de opiniones de usuarios en redes sociales y no de hechos confirmados.

La viralización del video cobró mayor relevancia porque llega apenas semanas después del escándalo ocurrido en el boliche Tequila , en Buenos Aires, cuando la modelo Ekaterina Ojeda aseguró que Mauro Icardi intentó acercarse a ella mientras la China Suárez también estaba presente. Aquella situación derivó en una fuerte repercusión mediática, con versiones cruzadas, testimonios televisivos y una sucesión de declaraciones públicas que mantuvieron a la pareja bajo permanente observación.

Ekaterina Ojeda, la anterior joven con la que Mauro Icardi tuvo problemas con la China Suárez

El antecedente más cercano ocurrió a fines de junio, cuando Ekaterina Ojeda, una modelo de 22 años, denunció públicamente que Mauro Icardi habría intentado besarla en el VIP del boliche Tequila. Según el relato de la joven, el futbolista primero le advirtió que "Eugenia está por acá", en referencia a la China Suárez, y luego comenzó a coquetear con ella.

La situación, de acuerdo con la versión de Ojeda y distintos panelistas que reconstruyeron los hechos, terminó cuando la actriz advirtió lo que sucedía y decidió intervenir. Con el correr de los días, Ekaterina amplió su testimonio en distintos programas de televisión y radio.

Una de sus declaraciones más comentadas fue cuando aseguró: "No lo dejé besarme", al tiempo que afirmó que no conocía demasiado la carrera futbolística de Icardi antes del episodio. Posteriormente también sostuvo que el delantero pidió su número telefónico y que ambos terminaron teniendo los contactos del otro, aunque aclaró que ella no tomó la iniciativa para escribirle.

Ekaterina Ojeda, una de las supuestas terceras en discordia vinculada a Mauro Icardi, que está en pareja con la China Suárez. Redes sociales

La historia sumó un nuevo capítulo cuando Ojeda reveló que, tras el escándalo, recibió un mensaje de Enzo, un amigo cercano de Mauro Icardi. Según contó la modelo, el mensaje decía: "¿A dónde se sale hoy?". Consultada sobre si interpretaba ese contacto como una forma indirecta de comunicación del futbolista, respondió de manera contundente: "Quizás ambos", dejando abierta la posibilidad de que existiera un interés tanto del amigo como del propio Icardi.

En los últimos días, Ekaterina volvió a convertirse en noticia al anunciar que también viajará a Miami, el mismo destino donde se encuentran Mauro Icardi y la China Suárez. La coincidencia geográfica alimentó nuevas especulaciones, especialmente después de que comenzaran a circular las imágenes del futbolista durante la fiesta Bresh.