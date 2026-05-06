Murió Ted Turner, el fundador de la cadena estadounidense de noticias CNN Así lo comunicó la propia agencia, quien confirmó que el magnate falleció este miércoles "en paz y rodeado de sus seres queridos". Además de la Cable News Network, también creó TBS, empresa televisiva propietaria de HBO y TNT, entre otros reconocidos canales que también se emiten en Argentina. Por + Seguir en







Ted Turner, fundador de CNN, falleció a los 87 años. CNN

Ted Turner, fundador de la cadena estadounidense de noticias Cable News Network (CNN), falleció este miércoles a los 87 años, debido a complicaciones en su salud. También creó TBS, empresa televisiva propietaria de HBO y TNT, entre otros reconocidos canales que también se emiten en Argentina.

Poco más de un mes antes de cumplir 80 años, en 2018, empresario reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación. Por otro lado, en 2014 fue ingresado de urgencia a un hospital de Bariloche con un agudo dolor abdominal, para luego ser trasladado a Buenos Aires, donde finalmente fue intervenido debido a una apendicitis.

Con CNN, creada en 1980, Turner fue pionero de los canales de noticias con transmisión las 24 horas, que revolucionaron la cobertura mediática en un mundo en el que los noticieros ocupaban apenas un puñado de horas en la televisión por aire.

Durante décadas protagonizó una fuerte rivalidad con el magnate Rupert Murdoch, dueño de, entre otras cosas, Fox News, que llegó al paroxismo cuando Turner invitó a su oponente a pelear a las piñas por su apoyo a la invasión de Irak del presidente George W. Bush.