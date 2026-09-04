El llamativo curso que lanzó Camila Mayan mientras se enfrenta a Mac Allister en la Justicia: de qué trata y cuánto sale

La ex del futbolista de la Selección lanzó un curso y dio toda la información para quienes estén interesados en aprender.

En medio del revuelo mediático y judicial que la vincula con su expareja, el futbolista de la Selección argentina , Alexis Mac Allister, la influencer Camila Mayan diversificó sus fuentes de ingresos y apostó de lleno por el mundo digital. A través de sus redes sociales, la figura consolidada en el universo del streaming y la televisión actual anunció el lanzamiento de un innovador programa de entrenamiento físico junto a su preparador personal, Lucas Ortega .

La iniciativa, bautizada como "GAP con Cami Mayán" , fue diseñada específicamente para trabajar de forma integral los glúteos, el abdomen y las piernas. Según detalló la propia protagonista a través de sus historias de Instagram, el proyecto nació de manera orgánica para responder a la demanda de sus seguidores: “Con Lucas venimos entrenando juntos hace un montón. Sacamos hoy un plan de entrenamiento porque me venían preguntando mucho mi rutina (...) así que decidimos juntar todo en uno” .

En términos metodológicos, el programa comercializado en formato digital cuenta con una duración estimada de ocho semanas estructuradas en tres clases semanales (lunes, miércoles y viernes). En total, la propuesta abarca 24 clases grabadas que combinan instancias de entrada en calor, exigentes ejercicios de fuerza y trabajos focalizados en el core, permitiendo que los usuarios entrenen desde cualquier lugar y a su propio ritmo.

En lo refiere a la inversión económica necesaria para adquirir este plan exclusivo, la propuesta ofrece acceso ilimitado mediante un pago único de $35.000 pesos argentinos. De este modo, mientras los litigios legales acaparan la atención de la televisión y los portales de streaming, la influencer capitaliza su comunidad virtual con un producto accesible que ya genera repercusión en el ámbito fitness digital.

La disputa legal entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister continúa en el centro de la escena pública, reavivando el debate sobre los derechos patrimoniales tras las rupturas de parejas famosas. Mientras la defensa del jugador y los análisis de especialistas copan los programas de televisión y los ciclos de streaming, salieron a la luz los detalles de las millonarias cifras económicas que marcaron el final del vínculo amoroso consolidado tras el Mundial de Qatar.

En este contexto, hace dos semanas, la panelista y conductora Yanina Latorre aportó precisiones sobre el entendimiento financiero inicial concretado tras la separación ocurrida a fines de 2022. Según reveló públicamente en medios de televisión, a la influencer “le dieron 65 mil dólares y el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento, creo, y un auto”, cifras que marcaron el punto de partida de las negociaciones posteriores entre las partes involucradas.

Sin embargo, el conflicto escaló considerablemente en los tribunales debido a las ambiciones de la demanda actual que encabeza la mediática. “Ella pide 6 millones de euros, que al momento de la separación él no los tenía en el banco”, sentenció Latorre al cuestionar el reclamo económico, argumentando ante las cámaras de televisión que el patrimonio abultado del deportista se consolidó de forma exponencial con posterioridad a la ruptura sentimental.

Por su parte, el frente judicial sumó nuevos capítulos ásperos cuando el equipo legal del mediocampista reaccionó con un llamativo planteo procesal vinculado a los gastos del juicio. De acuerdo con lo informado por panelistas del medio de streaming, la defensa de Mac Allister exigió formalmente que la influencer abone la tasa de justicia correspondiente: “Ellos dicen que, por el trabajo que ella tiene en los medios como influencer, debería tener la capacidad de pagarlo”, detallaron sobre la estrategia legal en marcha.