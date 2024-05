La ex gran hermano Coti Romero volvió a lucirse en microbikini y sigue marcando tendencia

El look con pieza underboob marca tendencia en este 2024.

Coti Romero volvió a causar furor en las redes sociales con su última producción de fotos vistiendo una microbikini. La ex participante de Gran Hermano vistió un top underboob con el que sorprendió a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram. La influencer además complementó su look con una ponytail y un maquillaje de alto impacto.

En uno de sus últimos posteos en su perfil de Instagram, la influencer posó con un crop top marrón de cuello alto con moldería underboob , que combinó con una bombacha colaless blanca de tiras regulables . Para completar su look audaz, apostó por un make up de máximo impacto con delineado cat eye total black, sombras rojizas, iluminadores, rubor rosado y un labial rojo fuego con delineado oscuro.

Coti Romero además se mostró con el pelo con una cola de caballo alta y descontracturada, lo que terminó de darle su estilo a su look. En el texto de la publicación escribió: “Bueno, acostúmbrense a ver muchas fotos porque me es imposible decidir”. El posteo sumó miles de "me gustas" y comentarios elogiando su estilo, demostrando una vez más que es una de las favoritas del público en internet y que de a poco se va a consolidando como una referencia en el mundo de la moda.

Con un accesorio extra, Rocío Guirao Díaz marcó la tendencia del verano en microbikini off white

Rocío Guirao Díaz impactó en redes con su última apuesta fashionista en microbikini off white. La modelo aprovecha los días de verano que está viviendo en Miami y saca a la luz sus prendas favoritas. Radicada allí junto a su familia, demostró nuevamente por qué es una de las influencers de moda más importantes del país con su último look veraniego.

En su más reciente publicación de Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores, la modelo, al borde de una pileta, se lució con un conjunto de dos piezas blanco compuesto por un corpiño con molde triangular con volados y breteles, y una bombacha colaless de tiro alto con tiras de ajuste a ambos lados de la cadera. Para complementar su outfit playero, la influencer agregó un pareo con print animal, última tendencia de la temporada.

Este look causó sensación entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de miles de "me gusta" y comentarios con elogios a su estilo. Nuevamente, Rocío Guirao Díaz se llevó la atención y confirmó por qué es una de las referencias de la moda más importantes en nuestro país.