Rocío Guirao Díaz mostró la microbikini off white que promete ser tendencia en el verano

La modelo eligió un look blanco que es una de las estrellas de la temporada.

Rocío Guirao Díaz sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su última publicación en microbikini taparrabos off white. La modelo se encuentra residiendo en Miami junto a su familia, pero se mantiene activa en el mundo de la moda. En su reciente colaboración con una conocida marca de trajes de baño, presentó una colección cápsula que refleja su elegante gusto por estos conjuntos. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores, la influencer compartió con entusiasmo estos nuevos diseños.

En la imagen que sorprendió a sus fans, la modelo posó al borde de una pileta luciendo un conjunto de baño off white que resalta las tendencias de moda actuales. Este traje de baño de dos piezas, con un corpiño con molde triangular de doble bretel y una bombacha estilo taparrabos colaless , es uno de los más usados por las famosas.

Para el maquillaje, optó por sombras en tonalidades oscuras, un delineado negro tanto en el párpado superior como inferior y máscara de pestañas, complementando su look con un suave rubor rosa y labial en tono claro mate.

Rocío Guirao Díaz microbikini Instagram

En cuanto al peinado, Rocío Guirao Díaz eligió un estilo relajado y casual, optando por una media cola de caballo mientras dejó el resto de su pelo suelto y ondulado. Con esta combinación de look veraniego y casual, la modelo no solo reafirmó su posición como referente de la moda, sino que también confirmó su interacción constante con sus seguidores, ya que estos dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su outfit.

Rocío Guirao Díaz microbikini Instagram

Rocío Guirao Díaz microbikini Instagram

Las mejores microbikinis de Sabrina Cortez, de Gran Hermano, disfrutando el verano

Sabrina Cortez, una de las nuevas participantes de Gran Hermano, es una gran fanática de las microbikinis. En su cuenta de Instagram, la influencer cuenta con destacadas fotos vistiendo distintos trajes de baño. En esta nota repasaremos algunos de sus mejores looks, los cuales seguramente marquen tendencia para la próxima temporada de verano. Sus nuevos fans, que serán de gran importancia a lo largo del programa, empiezan a conocer su estilo y a sumarse a sus redes sociales.

La creadora de contenidos cuenta con más de 335 mil seguidores en Instagram y se afirma en el ambiente digital como una influencer que impone su estilo. La también contadora suele publicar fotos vistiendo una de sus prendas favoritas, las microbikinis. En una de las últimas publicaciones se la pudo ver posando con un traje de baño naranja con un corpiño con molde triangular y con una bombacha colaless de tiro bajo. Con el pelo suelto y al viento, se mostró dentro de una pileta y con una copa en la mano.

Sabrina Cortez microbikini Instagram

En otra de las fotos, se la pudo ver vistiendo una microbikini verde musgo, otra de las tendencias de la temporada. En esta ocasión posó con un conjunto de dos piezas con un corpiño rectangular fruncido y tiras cruzadas, junto con una bombacha de tiro alto y tiras ajustables.

Sabrina Cortez microbikini Instagram

Este modelo es un diseño que al parecer le gusta usar seguido. En otra publicación se la pudo ver usando el mismo corte de traje de baño pero con un estampado colorido que pasaron del celeste al rosa.

Sabrina Cortez microbikini Instagram

La participante de este reality también eligió el corte triangular para uno de sus microbikinis. Se la pudo ver con este diseño en su corpiño verde, sujetada en una baranda con pulseras en sus muñecas.

En su Instagram, Sabrina Cortez hizo visible su fanatismo por las microbikinis, usando distintos diseños, colores y moldes. Estas publicaciones no solo muestran su sentido de la moda, sino también su influencia creciente en "Gran Hermano", donde su presencia viene pasando desapercibida. Sin dudas, se perfila como una de las figuras clave de esta edición del reality, imponiendo su estilo adentro y afuera de la famosa casa.