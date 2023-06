Coti Romero de Gran Hermano recordó el verano con una microbikini bicolor tejida

La ex participante de Gran Hermano recordó un momento de su vida mientras vestía una microbikini que marcó tendencia.

Coti Romero se sumó a la moda de las microbikinis bicolor que marcan tendencia y publicó una foto en sus historias vistiendo un traje de baño tejido. La ex participante de "Gran Hermano" subió a su cuenta de Instagram una imagen vistiendo un traje de baño tejido a crochet , una de las modas emergentes que fue muy elegida en la última temporada.

El diseño incluyó un tono rojo y blanco. También se pudo ver en su look la presencia de tiras que se entrelazaban en la zona del abdomen. Su look lo completó con un minishort off white.