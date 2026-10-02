Luto en la música: murió una reconocida cantante argentina a los 53 años

Una voz emblemática del folklore argentino se apagó y dejó una profunda conmoción entre familiares, colegas y quienes acompañaron su trayectoria artística.

El folklore argentino atraviesa horas de dolor por la muerte de María Inés Sosa , conocida artísticamente como Pastora Cruz . La cantante falleció en Santa Rosa , a los 53 años , después de atravesar un delicado estado de salud.

Nacida en Telén, La Pampa , Sosa desarrolló una trayectoria estrechamente ligada al folklore pampeano, la música popular y la identidad de su provincia. Su voz recorrió escenarios de La Pampa y de otros puntos del país.

La noticia provocó numerosas expresiones de pesar, especialmente en Telén y Victorica , dos localidades vinculadas a su historia artística. El Municipio de Telén acompañó públicamente a sus familiares y seres queridos y destacó el lugar que la cantora ocupaba en la comunidad.

“María Inés dejó una huella muy especial en nuestra localidad a través de su cultura, su canto y su permanente presencia, siendo parte de la identidad y de tantos momentos compartidos por nuestro pueblo”, expresaron desde la comuna.

Sus restos fueron velados en la sala 6 de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa . Tras conocerse el fallecimiento el jueves 1 de octubre, el cortejo partió este viernes 2 de octubre a las 10 hacia el Cementerio Parque de Santa Rosa , según confirmó oficialmente la CPE.

María Inés Sosa, conocida artísticamente como Pastora Cruz.

Quién era María Inés Sosa

María Inés Sosa, conocida en los escenarios como Pastora Cruz, era una cantora y compositora nacida en Telén. Construyó su carrera alrededor del folklore, con una propuesta vinculada a la identidad campera, las vivencias personales y el paisaje cultural pampeano.

Además de interpretar canciones, escribió temas propios atravesados por experiencias y sentimientos relacionados con su vida como mujer, madre y hermana. Entre las composiciones asociadas a su trayectoria aparece Mi Regalo, recordada entre sus primeras canciones conocidas.

Su carrera la llevó por escenarios de la provincia y del país. Uno de los momentos especialmente recordados fue su actuación en la Fiesta Nacional de la Ganadería de Victorica, donde recibió el reconocimiento de un público numeroso.

En Victorica, Beto Ayala, director de Radio Loventué y Con el Alma Noticias, la despidió con un testimonio que sintetizó su recorrido: “Hoy se apagó una voz del folclore pampeano, una mujer que supo buscar y ganarse su lugar en los escenarios de La Pampa. Nacida en la localidad de Telén: mamá, esposa y cantora”.

Ayala también evocó el cariño que despertaba la artista y sostuvo que sus canciones mantendrán viva su presencia. En Telén, mientras tanto, el municipio dispuso una combi para trasladar vecinos hasta Santa Rosa y permitirles acompañar a la familia durante el último adiós.