"Estás diciendo cualquier...": la fuerte pelea en vivo de Marta Fort con Gabriel Schultz La mediática se enojó con el panelista de Blender, luego de que él la burlara con un video viral de ella en MasterChef: “Dejate de joder”. Agregar C5N en









Marta Fort vs. Gabriel Schultz. Redes sociales

La mediática Marta Fort, reciente incorporación de MasterChef Celebrity, tuvo un fuerte cruce con el panelista de Blender, Gabriel Schultz, luego de sentir que la estaba provocando con los comentarios y todo empeoró cuando la burló con un video viral en el que ella tiene un incidente producto de la gripe.

"Gabriel Schultz"



Porque Marta Fort destrozó a su compañero en Blender: "No sé quién sos, pero cada vez que metés una frase, metés cualquier pelotudez". pic.twitter.com/erJG4vELg2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 3, 2026 La entrevista iba bien hasta que Schultz decidió hacer referencia al episodio del “moco”, que tuvo repercusión durante la semana. Fort había estado engripada y, mientras cocinaba en MasterChef, tuvo un pequeño accidente que se volvió viral. Por eso, el periodista lanzó una chicana durante el vivo: “Moco le está metiendo”, comentó entre risas, en referencia a su participación en el reality.

La frase no le causó ninguna gracia a Marta, que reaccionó con molestia y le puso un freno a Schultz. “Dejate de joder. Vos cada vez, mirá, yo no sé quién sos, pero cada vez que metés una frase se ve que no estás escuchando a los compañeros porque estás metiendo cualquier pelotudez”, respondió.

Ante la tensión que se generó, Fort volvió a explicar lo sucedido: “Yo estaba muy engripada y bueno, nada, se me cayó un moco”. Después, el ambiente quedó un poco tenso, pero no pasó a mayores.

Video: así fue el fuerte accidente de Marta Fort en MasterChef Celebrity La empresaria Marta Fort tuvo su primer día como participante de MasterChef Celebrity Argentina y tuvo un pequeño accidente mientras manipulaba un cuchillo. Fue un sangrado leve, pero rápidamente la producción accionó para poder curarla y pudo seguir.