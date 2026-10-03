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"Estás diciendo cualquier...": la fuerte pelea en vivo de Marta Fort con Gabriel Schultz

La mediática se enojó con el panelista de Blender, luego de que él la burlara con un video viral de ella en MasterChef: “Dejate de joder”.

Marta Fort vs. Gabriel Schultz.

Marta Fort vs. Gabriel Schultz.

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La mediática Marta Fort, reciente incorporación de MasterChef Celebrity, tuvo un fuerte cruce con el panelista de Blender, Gabriel Schultz, luego de sentir que la estaba provocando con los comentarios y todo empeoró cuando la burló con un video viral en el que ella tiene un incidente producto de la gripe.

Granata habló de la posibilidad de reencontrarse con Williams, aunque desde otro lugar.
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La entrevista iba bien hasta que Schultz decidió hacer referencia al episodio del “moco”, que tuvo repercusión durante la semana. Fort había estado engripada y, mientras cocinaba en MasterChef, tuvo un pequeño accidente que se volvió viral. Por eso, el periodista lanzó una chicana durante el vivo: “Moco le está metiendo”, comentó entre risas, en referencia a su participación en el reality.

La frase no le causó ninguna gracia a Marta, que reaccionó con molestia y le puso un freno a Schultz. “Dejate de joder. Vos cada vez, mirá, yo no sé quién sos, pero cada vez que metés una frase se ve que no estás escuchando a los compañeros porque estás metiendo cualquier pelotudez”, respondió.

Ante la tensión que se generó, Fort volvió a explicar lo sucedido: “Yo estaba muy engripada y bueno, nada, se me cayó un moco”. Después, el ambiente quedó un poco tenso, pero no pasó a mayores.

Video: así fue el fuerte accidente de Marta Fort en MasterChef Celebrity

La empresaria Marta Fort tuvo su primer día como participante de MasterChef Celebrity Argentina y tuvo un pequeño accidente mientras manipulaba un cuchillo. Fue un sangrado leve, pero rápidamente la producción accionó para poder curarla y pudo seguir.

A la influencer le tocó compartir atril con Sebastián Presta y juntos debían utilizar los ingredientes que estaban ocultos en un cubo de hielo. Una vez que pudieron sacarlos, Marta comenzó a cortar una zanahoria y se cortó.

“Una viene divina al programa, se maquilla, se peina y miren cómo me voy”, contó y mostró la mano curada por los médicos. Luego, como tenía la mano lastimada, tuvo que pedir ayuda en varias ocasiones porque no podía hacer fuerza como para abrir ciertos objetos.

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