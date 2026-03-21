La emotiva despedida de Andrés Ciro Martínez a Daniel Buira: "Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos" El cantante publicó un emotivo posteo en redes sociales donde homenajeó al baterista fundador de la banda, que falleció a sus 54 años. "Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!", señaló. + Seguir en







Ciro Martínez junto a Daniel Buira.

El cantante Andrés Ciro Martínez despidió este sábado a Daniel Buira, histórico baterista y fundador de la banda Los Piojos, falleció a sus 54 años mientras se encontraba en su escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero.

"Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos", aseguró Ciro en una emotiva publicación en Instagram, donde además agregó: "Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho".

"Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un artista", recordó el líder de Los Piojos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andres Ciro Martinez (@ciroylospersasoficial) Para luego concluir: "Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente. Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje, maestro".

De qué murió Daniel Buira, baterista de Los Piojos El músico, quien sufría asma, fue hallado descompensado en su escuela de percusión en Ciudad Jardín llamada La Chilinga. La Justicia intervino para confirmar que no haya presencia de terceras personas, pero se confirmó que falleció de un infarto.

Un vecino se acercó a asistirlo ante los llamados del músico, pero aseguró que Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció. Pero la Justica abrió una causa por averiguación de causales de muerte en la UFI 8 de Morón para analizar la intervención de terceras personas. No hay cámaras de seguridad en el lugar, pero sí en el exterior, las cuales serán evaluadas para descartar teorías. Sin embargo, Buira padecía asma y el motivo principal por el que habría muerto es por un ataque de asma que derivó en un infarto.