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Murió Daniel Buira, el primer baterista de Los Piojos

El músico, quien sufría asma, fue hallado descompensado en su escuela de percusión en Ciudad Jardín llamada La Chilinga. La Justicia intervino para confirmar que no haya presencia de terceras personas, pero se confirmó que falleció de un infarto.

Murió Daniel Buira.

Murió Daniel Buira.

Redes sociales

El baterista de Los Piojos, Daniel Buira, murió durante la madrugada mientras se encontraba en su escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero. Cerca de las 4 comenzó a pedir ayuda porque decía que no podía respirar y al poco tiempo falleció.

Los Piojos despidieron a Dani Buira en redes.
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Un vecino se acercó a asistirlo ante los llamados del músico, pero aseguró que Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció. Pero la Justica abrió una causa por averiguación de causales de muerte en la UFI 8 de Morón para analizar la intervención de terceras personas.

No hay cámaras de seguridad den el lugar, pero sí en el exterior, las cuales serán evaluadas para descartar teorías. Sin embargo, Buira padecía asma y el motivo principal por el que habría muerto es por un ataque de asma que derivó en un infarto.

En 1995, luego de un exitoso paso por Los Piojos, pero de una conflictiva salida en los 2000 por una pelea con Kupinski, creó La Chilinga, una escuela de percusión que cuenta con más de 900 alumnos, 30 profesores y varias sedes en distintos puntos de CABA y el Conurbano.

Además de su trabajo en el ámbito educativo, Buira participó como invitado en proyectos de artistas como Fabiana Cantilo y Arbolito. Junto a Juan Subirá produjo los discos de Carnaval Porteño y también formó parte, como baterista, del proyecto solista de Vicentico. Por su parte, su banda No Bailo se destacó por explorar la fusión entre el rock y la percusión.

El mundo de la música despide a Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos

La primera en expresarse en redes sociales fue Luli Bass, la bajista de la banda y actual pareja de Ciro Martínez: "Qué lindo haber compartidola música con vos, Dani querido. Siempre con tu estilo tan musical y tan propio. Y siempre con una sonrisa, disfrutando de lo que hacías. Qué tristeza que ya no estés".

Luli Bass
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