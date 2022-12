La emoción Sofía Martínez tras regresar de Qatar: "Me fui insegura y me sentí plena"

"Todavía no logro poner en palabras lo que fue el Mundial para mi , pero acá va mi mejor intento: me fui insegura y me sentí plena . Cumplí un rol que me era desconocido, consciente del privilegio , y de que para jugar en primera hay que estar a la altura. Fui libre y genuina ", comenzó por escribir la periodista.

Siguiendo con este hilo, Sofi Martínez agregó: "Me quedo con el respeto y la confianza de mis compañeros, pero sobre todo con el amor con el que me trataron todos estos días. Me quedo con haber acompañado a un equipo campeón del mundo con tan buena energía y con las cosas claras. Con cada segundo que hablé con Leo, con cada choque de manos. Fue SU mundial en todo sentido".

Sofía Martínez La imagen que colocó Sofi Martínez para la publicación. Instagram

Con un momento tan destacado junto al capitán argentino, la periodista lo elogió mucho. "Estar ahí para hablar con él fue magia, y el resultado justicia divina. No me llegó a responder pero creo que ahora sí me diría que es el mejor momento de su carrera. Vuelvo conmovida porque no puedo entender todas las cosas que me pasaron este mes. Para ser sincera, ni siquiera soñé tanto", señaló la enviada de la TV Pública.

Por último, Sofía Martínez añadió: "Ahora sí, que se venga ese tatuaje. Y que suene bien fuerte el 'dale campeón' Argentina de mi vida. Fue un honor acompañarte en esta locura extraordinaria. Gracias a la Televisión Pública por jugársela conmigo, eso no se olvida. Y a mis abuelos, mis cómplices de siempre".