La periodista que emocionó a Messi y fue viral en redes: quién es Sofía Martínez

La comunicadora remarcó que más allá del resultado, Lionel tocó el corazón de chicos y grandes, argentinos y ciudadanos del mundo. Una frase que conmovió totalmente al 10 de la Selección.

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la Copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos", le dijo. Y agregó: "No hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada; marcaste la vida de todos".

sofia martinez

"Es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón", le expresó Sofía.

A Messi esas palabras lo movilizaron y respondió con agradecimiento. "Muchísimas gracias, la verdad es que sentí el cariño durante todo este tiempo, el de la gente, desde la Copa para acá que estamos viviendo momentos increíbles...", destacó.

"Más allá de que todos queremos ser campeones, que se nos dé y terminar de la mejor manera, es un proceso intachable; llegamos invictos a este Mundial a pesar del golpe durísimo en el primer partido, nos levantamos y llegamos a la final, este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé", cerró Lio, haciendo hincapié en que los argentinos aprendieron y hoy por hoy le dan valor al "camino recorrido y no solo al resultado".

Quién es Sofía Martínez Mateos, la periodista que emocionó a Messi en una nota

La periodista tiene 30 años y cubre actualmente el Mundial de fútbol en Qatar para la TV Pública argentina, ESPN, y también trabaja en el programa Perros de la Calle, que se transmite por Urbana Play.

Antes de ser comunicadora, Sofía Martínez estudió Abogacía y Ciencias Políticas, pero decidió abandonar ambas carreras para dedicarse de lleno al periodismo.

En los medios, participó en A todo o Nada (productora), que conducía Guido Kaczka, Puede Pasar y Pibas con pelotas, en la FM deportiva Club Octubre, Somos Argentina, por la TV Pública, Pampita Online (productora y cronista), entre otros.

sofia martinez

Antes de la Copa del Mundo, cubrió otros eventos deportivos como los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2019.

Antes del encuentro cara a cara con Messi, se hizo reconocida por un particular suceso: un millonario qatarí le regaló el último modelo del celular Samsung, mientras se encontraba cubriendo el evento en Doha.

Respecto a su vida sentimental, se encuentra en pareja con el periodista Diego Leuco.