Atención: no enchufes la freidora de aire en este lugar porque podés ocasionar un incendio

A pesar de parecer inofensivos, este electrodoméstico puede provocar un accidente doméstico en caso de que falle la conexión.

Por qué no se puede conectar la freidora a este lugar.

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos más utilizados en la actualidad dentro de los hogares, ya que cuenta con diferentes funciones que aseguran versatilidad y rapidez en la cocina. Sin embargo, muchos desconocen que si se enchufa este aparato en el lugar equivocado, las consecuencias pueden ser catastróficas.

Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.
El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Expertos coincidieron en que se puede provocar un incendio si se conecta la freidora a un alargue o zapatilla eléctrica. Estos dispositivos no están diseñados para soportar la potencia que requieren este tipo de electrodomésticos, y el uso indebido aumenta las chances de recalentamiento y cortocircuitos.

Zapatilla cable fuego.webp

Las freidoras de aire consumen hasta 2000 vatios, dependiendo del modelo. De todas formas, esto supera por diferencia los 1800 vatios que puede soportar el alargue, por eso jamás debe conectarse a un cable de extensión. Dado que estos aparatos generan calor, si se conectan a un alargador existe un alto riesgo de incendio. La solución es sencilla, y es siempre conectarlo directamente a una toma de corriente.

Otros electrodomésticos que no deben ser enchufados en un alargue

Además de la freidora de aire, existen otros electrodomésticos con los cuales hay que ser precavidos. Un ejemplo es el microondas, que requiere un circuito dedicado debido a su alto consumo de energía. Con el freezer sucede algo similar, ya que si bien no consume tantos vatios como otros electrodomésticos de cocina, es importante recordar que funcionan de manera continua. Esto significa que el uso prolongado de un alargador puede no solo dañar el cable, sino también provocar un mal funcionamiento del refrigerador.

Microondas

Las tostadoras son otro de los aparatos que demandan mucha energía en períodos cortos de tiempo, lo que las convierte en un riesgo cuando se conectan a un cable de extensión. El horno tostador, por su parte, requiere incluso más potencia, oscilando entre 1200 y 1400 vatios.

Los calentadores eléctricos combinan un alto consumo energético y un uso prolongado, por lo que también se recomienda evitar la zapatilla. Las unidades de aire acondicionado, por su parte, consumen grandes cantidades de energía, lo que las convierte en un peligro si se conectan a un alargador o regleta. Las portátiles son incluso más peligrosas, por lo que hay que elegir un aire del tamaño adecuado para el espacio del hogar.

Aire Acondicionado

