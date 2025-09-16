Atención: no enchufes la freidora de aire en este lugar porque podés ocasionar un incendio A pesar de parecer inofensivos, este electrodoméstico puede provocar un accidente doméstico en caso de que falle la conexión. Por







Por qué no se puede conectar la freidora a este lugar.

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos más utilizados en la actualidad dentro de los hogares, ya que cuenta con diferentes funciones que aseguran versatilidad y rapidez en la cocina. Sin embargo, muchos desconocen que si se enchufa este aparato en el lugar equivocado, las consecuencias pueden ser catastróficas.

Expertos coincidieron en que se puede provocar un incendio si se conecta la freidora a un alargue o zapatilla eléctrica. Estos dispositivos no están diseñados para soportar la potencia que requieren este tipo de electrodomésticos, y el uso indebido aumenta las chances de recalentamiento y cortocircuitos.

Zapatilla cable fuego.webp

Las freidoras de aire consumen hasta 2000 vatios, dependiendo del modelo. De todas formas, esto supera por diferencia los 1800 vatios que puede soportar el alargue, por eso jamás debe conectarse a un cable de extensión. Dado que estos aparatos generan calor, si se conectan a un alargador existe un alto riesgo de incendio. La solución es sencilla, y es siempre conectarlo directamente a una toma de corriente.

Otros electrodomésticos que no deben ser enchufados en un alargue Además de la freidora de aire, existen otros electrodomésticos con los cuales hay que ser precavidos. Un ejemplo es el microondas, que requiere un circuito dedicado debido a su alto consumo de energía. Con el freezer sucede algo similar, ya que si bien no consume tantos vatios como otros electrodomésticos de cocina, es importante recordar que funcionan de manera continua. Esto significa que el uso prolongado de un alargador puede no solo dañar el cable, sino también provocar un mal funcionamiento del refrigerador.