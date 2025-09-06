Yanina Latorre contó cuál es la venganza de la China Suárez a Benjamín Vicuña con sus hijos

Los actores se enfrentan en una nueva pelea mediática y la periodista reveló que hubo mediaciones porque perdieron el diálogo. ¿Todo mal?

Un nuevo escándalo involucra a Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña, pero esta vez con sus hijos de por medio . Yanina Latorre contó que hubo reuniones de ambos lados, pero que no tienen intención de dialogar, sino que lo que buscan es que se corte de manera total la comunicación.

La periodista explicó: “Los abogados me dicen que ellos tienen un acuerdo del año 2020, cuando se divorciaron, se dividieron los bienes, ella se quedó con la casa, y acordaron que todo lo inherente de los hijos era entre los dos , compartido, y que la escolarización tenía que ser aceptada por los dos”.

En tal sentido, Latorre indicó que “hablé con una amiga de él y está muy amargado, muy preocupado porque él se ve venir, que como en algún momento no van a venir”.

“Me parece un acto de egoísmo total que una madre sacrifique a sus hijos de esa manera. Está enojado, lo tiene enloquecido porque nunca autorizó que Magnolia y Amancio recibieran educación en otro país", agregó la conductora de SQP.

El chileno decidió enfrentar a la prensa y responder sobre la crisis familiar con la modelo.

Pero la pelea viene de antes y todo empezó después de que uno de los menores le contó a su papá que había ido a la escuela, en Estambul, donde vive la mamá con el futbolista Mauro Icardi. Esto habría alertado a Vicuña, ya que el acuerdo de separación establece que cualquier decisión sobre la educación de los menores debe ser consensuada.

Desde el entorno del chileno, su abogado, Máximo Petrachi, negó que haya tal escolarización en Turquía, y, por el contrario, aseguró que los chicos siguen siendo alumnos regulares en un colegio en Argentina.

Por el lado de la modelo, dijeron que se trata de clases de apoyo o una modalidad educativa temporal para que los niños no pierdan la rutina escolar mientras estén en el exterior. La influencer se excusó por no avisar, ya que consideró que es una actividad menor.

La tensión entre los famosos se produce en un contexto de gran exposición mediática para la familia. Los hijos de Vicuña y Suárez viajaron a Turquía para pasar tiempo con su madre y la pareja de ella, el delantero del Galatasaray.