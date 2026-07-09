El gobierno de Donald Trump saludó a Javier Milei por el 9 de Julio: "Argentina es un socio indispensable" La Casa Blanca resaltó el vínculo entre ambas naciones con frases de respaldo al mandatario libertario. "El liderazgo de principios en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso", sostiene el texto. Por Agregar C5N en









Javier Milei busca convertirse en aliado estratético de Donald Trump. Reuters

El gobierno de Donald Trump saludó este jueves al pueblo argentino a 210 años de la Declaración de la Independencia y, con elogios al presidente Javier Milei, aseguró que la Argentina "se ha convertido en un socio indispensable" en el hemisferio.

En un comunicado firmado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, Washington envió los saludos habituales a los países del mundo en el día de sus principales fechas patrias, y agregó consideraciones sobre el vínculo entre ambas naciones y respaldo al mandatario libertario.

"En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo argentino por el 210º aniversario de su independencia. Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo de nuestro hemisferio", comienza el texto.

Javier Milei visitó Estados Unidos 17 veces en menos de tres años. "Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión", agregó, en un repaso por los sectores en los que ambos países han estado trabajando para tejer una alianza, con acuerdos de cooperación, comerciales y de inversión.

"Juntos, estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región. El liderazgo de principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso. De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá dando resultados significativos para ambas naciones y nuestro hemisferio en su conjunto", concluye el texto Rubio.