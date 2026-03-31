Luisana Lopilato reveló que le prohibió a sus hijos ver una serie que ella misma protagonizó

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La actriz repasó sus trabajos en televisión y recordó algunos de los personajes que interpretó, los cuales tenían escenas jugadas. "No se lo dejo ver a mis hijos", explicó.
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