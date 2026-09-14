Es periodista, el padre de Tini Stoessel dijo que le iba a hacer juicio y ella le contestó en vivo: "Vamos a ver a quién le..."

La periodista Marina Calabró cruzó con dureza al productor y padre de Tini , Alejandro Stoessel , tras enterarse de sus intenciones de iniciarle acciones legales por opinar sobre la fuerte interna que sacude a la familia de la cantante. Calabró desafió al productor al señalar: "Si Alejandro Stoessel me hace un juicio va a ser el primero en más de 30 años de carrera. No recibí nunca una carta documento" .

Lejos de amedrentarse por la amenaza, la conductora redobló la apuesta y justificó su posteo previo sobre el conflicto económico. "Me lo cuelgo como cucarda porque si le hizo a la hija lo que la hija deja entrever al pedir una auditoría, que un hombre así me haga un juicio me honra" , lanzó al aire sin contemplaciones sobre las acusaciones cruzadas.

Respecto al argumento del productor para demandar a la prensa, Calabró ratificó de manera categórica sus dichos anteriores. "La única frase que dije y de la que podría agarrarse es 'nefasto es robarle a tu hija'. Dije eso, me hago cargo y lo vuelvo a decir; si por esa frase quiere mandarme a juicio, bienvenido sea" , afirmó contundente la periodista.

Asimismo, la comunicadora advirtió que no se quedará de brazos cruzados si la disputa pasa del terreno mediático a los tribunales. "Si dejamos de hablar con las armas de la discusión mediática y vamos a la justicia, nosotros también vamos a ir a la justicia con el video de Stoessel tirándonos piedras" , aseveró respecto a la agresión contra el cronista de América.

Para cerrar su feroz descargo, Calabró remarcó las consecuencias legales que podría afrontar el propio productor tras atacar físicamente al equipo de prensa. La conductora sentenció que actuarán judicialmente por el episodio "poniendo en riesgo la integridad física de nuestro equipo" , rematando con el desafiante latiguillo dirigido a Stoessel: "¡Y vamos a ver a quién le va peor!" .

Marina Calabró.

Tini Stoessel confesó que sigue bajo tratamiento psiquiátrico

Durante su última presentación en El Salvador en el marco del tour Futtura, Tini Stoessel se tomó un momento de intimidad en el escenario para sincerarse sobre su salud mental ante el público. La cantante sorprendió a sus fanáticos al admitir abiertamente el estado de su bienestar emocional: “Pasé por una depresión, diagnosticada y a día de hoy sigo con psiquiatra y psicóloga”.

La confesión de la artista cobró un fuerte impacto al ocurrir en medio del feroz escándalo y distanciamiento económico que mantiene con su entorno familiar más cercano. Pese a las complicaciones de público conocimiento, Tini destacó el soporte diario que la mantiene en pie: “Sigo con mis amigas de toda la vida y con mi equipo que también me acompaña hace muchos años”.

La crisis familiar alcanzó un punto crítico debido a que trascendió un reclamo formal por parte de Alejandro Stoessel del 50% de las ganancias totales de la carrera de la cantante. Adicionalmente, se conoció que los derechos de su marca registrada están a nombre del productor y de un socio comercial, relegando legalmente a Tini a la posición de una empleada.

A pesar de las versiones mediáticas que la tildaban como un producto diseñado, la intérprete usó el show para dejar en claro que únicamente se debe a sus seguidores y a sus creaciones. En ese sentido, Tini valoró el apoyo mutuo en momentos oscuros expresando: "Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida", frente a la ovación multitudinaria de los asistentes.

Para concluir sus reflexiones sobre el duro proceso personal que atraviesa, la artista buscó empatizar y llevar alivio a quienes padecen situaciones similares de dolor. "Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, sepan que no están solos", cerró con emoción sobre el escenario centroamericano.