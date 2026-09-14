Un diario kelper afirmó que Javier Milei usa la causa Malvinas para "distraer a la gente de sus fracasos"

El medio británico Penguin News aseguró que el Presidente utiliza el reclamo de la soberanía sobre las Islas ya que bajó su imagen positiva. "Cualquier argentino inteligente también lo sabe", marcó.

El diario británico Penguin News, elaborado por los kelpers, cargó contra Javier Milei y advirtió que utiliza el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ya que bajó su imagen positiva. La publicación se produjo después de la cadena nacional del Presidente y de una serie de anuncios del Gobierno vinculado a la disputa con el Reino Unido.

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La directora de Penguin News, Lisa Watson , remarcó en un artículo que el 70,8% de los trabajadores sindicalizados rechaza la gestión de Milei y que su imagen negativa creció en los últimos meses, por lo que el Presidente se refirió a las Islas Malvinas. "Esta es precisamente la razón por la que el presidente argentino ahora vocifera como una arpía chillona sobre las Malvinas" , expresó.

En tal sentido, profundizó en la postura del jefe de Estado. "¿Cómo distraes a la gente de tus fracasos? Empiezas a decirles que se indignen por las 'Malvinas'. Nosotros lo sabemos, él lo sabe y cualquier argentino inteligente también lo sabe", marcó.

Por otro lado, la periodista analizó la llegada del mandatario a la Casa Rosada: "Los argentinos eligieron a Milei porque estaban hartos del modelo vigente de inflación crónica y estancamiento económico". Además, definió a la Argentina como "un país con profundas tradiciones peronistas, sindicales y del sector público".

En tanto, hizo alusión a la relación del libertario con líderes internacionales. "Debe de ser profundamente humillante para un pueblo tan orgulloso ver a su presidente ofrecerse como un alma gemela de Donald Trump y Benjamin Netanyahu , siendo él precisamente el hombre al que votaron. ¿Por qué un país con una fuerte tradición política peronista, sindicalista e intervencionista ha terminado con un presidente libertario que anda por ahí abrazándose servilmente a un derechista como Trump?", se preguntó.

El Reino Unido renovará su flota militar en las Islas Malvinas

En plena escalada de tensión diplomática entre Londres y Buenos Aires sobre las Islas Malvinas, el gobierno del Reino Unido confirmó el reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago por aeronaves Tranche 2 en la rotación prevista para fines de noviembre de 2027.

El anuncio se conoció en medio de una escalada diplomática entre Londres y Buenos Aires, luego de que el presidente Javier Milei dispusiera sanciones a petroleras y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, medidas que cobraron impulso tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien deslizó la posibilidad de que Washington revise su histórico respaldo al control británico del archipiélago.

El dato salió a la luz a través de UK Defence Journal, publicación especializada en temas de defensa del Reino Unido, que reveló el contenido de una respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard.

La exposición fue respuesta a una pregunta del diputado conservador Ben Obese-Jecty, quien había querido saber qué medidas estaba tomando el gobierno británico para sustituir a los cuatro Typhoon Tranche 1 del escuadrón 1435 Flight de la Fuerza Aérea Real (RAF), desplegado en las islas, una vez que esas aeronaves sean retiradas de servicio en 2027.

En su contestación, Pollard precisó que "los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027".