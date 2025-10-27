28 de octubre de 2025 Inicio
La Iglesia pidió a los legisladores electos atender a "los más pobres y frágiles"

La Conferencia Episcopal Argentina instó a los diputados y senadores que asumirán el 10 de diciembre a priorizar la búsqueda de consensos y el fortalecimiento del diálogo "para el bien de todos" los argentinos.

El episcopado enfatizó la necesidad de edificar una nación donde "todos tengan lugar para vivir y construir una existencia digna”.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado oficial tras las elecciones de este domingo, instando a los legisladores recién electos a priorizar la búsqueda de consensos y el fortalecimiento del diálogo "para el bien de todos" los argentinos.

El texto, rubricado por la Comisión Ejecutiva del organismo, incluyendo a su presidente y arzobispo de Mendoza, Marcelo D. Colombo, destacó la jornada electoral como una "expresión de la institucionalidad del país". Los obispos hicieron un llamado a los representantes del Poder Legislativo para que su labor esté marcada por el deseo compartido de aportar a la construcción de una patria inclusiva.

La cúpula de la Iglesia argentina enfatizó la necesidad de edificar una nación donde "todos tengan lugar para vivir y construir una existencia digna”.

La CEA puso especial atención en los sectores más vulnerables de la población, gravemente afectados por la desigualdad. Los obispos argentinos recalcaron que la "verdadera victoria electoral siempre implicará un renovado compromiso" con quienes "más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades”.

Finalmente, la Conferencia Episcopal dirigió una exhortación directa a los miembros del Poder Legislativo. La cúpula de la Iglesia demandó a los representantes trabajar incansablemente en la búsqueda de acuerdos amplios y en el fomento del "diálogo para el bien de todos” los argentinos, como pilares de su gestión.

