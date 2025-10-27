Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata Esta producción de la gran N roja exhibe un ataque nuclear a los Estados Unidos desde la perspectiva operativa de la Casa Blanca. Calificación: Excelente.







Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.

La Casa Blanca y otras dependencias estratégicas del gobierno y el ejército estadounidenses copan con ánimo casi documental las imágenes del filme, que al mismo tiempo dibuja un escenario especulativo de catástrofe nuclear que podría estar a la vuelta de la esquina.

Desligando el incierto periodo actual del concepto cómodo de Guerra Fría, Bigelow filma el abismo de un país y un mundo que han perdido el rumbo a la vez que son presas fáciles de tecnologías que pueden fallar o salirse de control. Siempre eficaz en su pulso de veterana surgida del cine de género, la directora exhibe el funcionamiento de una icónica institución gubernamental con desapego sistémico pero amparándose en un conjunto de personajes dignos de un thriller.

Sinopsis de Una casa de dinamita, la película de Netflix que es lo más visto Si bien la película ofrece un rico fresco de distintas jerarquías se enfoca sobre todo en un puñado de individuos, que entran en tensión cuando los radares captan un misil que se acerca a Chicago: la capitana Olivia Walker (Rebecca Ferguson), que deja como todos los días a su marido y su niño para ocupar la supervisión de la Sala de Crisis, desde donde monitorea el infructuoso intento por interceptar al misil; el general Anthony Brady (Tracy Letts), que discute con el consejero de seguridad Jake Baerington (Gabriel Basso) si iniciar represalias contra quien sea que haya iniciado el ataque (se barajan los nombres de Corea del Norte, China, Rusia, Pakistán e irán); el Secretario de Defensa Reid Baker (Jared Harris) que ve venirse el desastre y llama a su hija (Kaitlyn Dever) para escuchar su voz por última vez; y el mismísimo presidente de los Estados Unidos (Edris Elba), que asiste a una ceremonia oficial cuando le avisan del peligro y debe tomar una decisión fundamental con las dudas de una persona de carne y hueso.

Con cierta visión mordaz detrás de la recreación hiperrealista, Bigelow desnuda una infraestructura precaria para la prevención de la tragedia sin caer en subrayados coyunturales: el presidente podría ser Obama por su origen afroamericano, pero un asistente suyo rápidamente da cuenta de la intercambiabilidad de ese puesto idealizado: “Es mi tercero. Son todos narcisistas sin remedio. Al menos este lee los periódicos”.

La sentencia del filme es clara: en 20 minutos los Estados Unidos y el orden mundial podrían cambiar para siempre. Si bien el largometraje no dice nada nuevo, Bigelow halla una forma perfecta para su postulado al conjugarlo todo en tres tiempos paralelos y sustrayendo el horror que cualquier otra película chapucera habría mostrado. Filme de anticipación en todo sentido, La casa de dinamita no solo se adelanta a un acontecimiento probable sino que de la primera porción de una narración apocalíptica hace la película entera, reconociendo que la maestría yace en la contención y no en la explosión. una casa de dinamita Tráiler de Una casa de dinamita Embed - Una casa de dinamita | Avance oficial | Netflix Reparto de Una casa de dinamita EE.UU., 2025. Guion: Noah Oppenheim. Dirección: Kathryn Bigelow. Con: Idris Elba, Rebecca Ferguson y Gabriel Basso. Duración: 112 minutos. Clasificación: Apta para mayores de 16 años. Plataforma: Netflix. casa de dinamita