"Superpancho": Luciano Castro recordó cuando lo tentaron para ponerle su nombre a una salchicha

"¿Es verdad?" dijo Vero, y él respondió: "Me llamó una familia, la hija, que tenía una panchería en La Plata si podían sacar un pancho con mi nombre. Le dije que no y muy respetuosamente no lo hicieron".

"Querían sacar un pancho con mi nombre" Luciano Castro se sube al ring de preguntas#CortaPorLozano

Aseguró que le dijeron que "querían aprovechar la movida", en relación a la viralización de las imágenes desnudo: "No lo hicieron y eso me sorprendió, porque en este país dicen una cosa y después te la dan igual", opinó.

El local gastronómico de la capital de la Provincia de Buenos Aires es Monstermila, que tentó a la actual pareja de Griselda Siciliani cuando quedó en medio de los comentarios por las fotos íntimas que lo dejaron muy bien parado.