Griselda Siciliani habló de su relación con Luciano Castro: "Estamos para pasarla bien"

Ahora. en plena filmación de la tercera temporada, no quiso adelantar de qué va la trama: "No lo puedo decir...", mientras opinó que en su vida personal está "muy bien y contenta". Siciliani participó de los Premios Platino en Madrid, España, donde habló con la prensa.

En la entrevista en exclusiva con C5N, la bailarina confirmó los dichos del exmarido de Sabrina Rojas, que dijo "la Tana me puso los puntos", y ella confirmó estos dichos: "Cuando empezamos a salir le dije vivamos la vida, somos grandes".

Griselda aclaró que llegaron a un acuerdo de no convivencia: "Dijo que él quiere vivir conmigo y yo quiero vivir sola. Lo tenemos clarísimo y no se discute más", aseguró en diálogo con Fer Arena. Además, que decidieron dejar fluir los sentimientos: "No tengamos estrategia, ni pensemos qué va a pasar ni que no va a pasar", concluyó.