Giorgia Meloni saludó a Javier Milei por el triunfo del Gobierno: "¡Felicidades, amigo mío!"

La primera ministra de Italia se refirió a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y se dirigió al Presidente, con quien mantiene una aceitada relación.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni , felicitó al presidente Javier Milei por el categórico triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas que se desarrollaron el domingo, que se trataron del primer gran test electoral del Gobierno.

En su cuenta de la red social X, Meloni congratuló al jefe de Estado, con quien se reunió en varias oportunidades para ratificar la aceitada relación que mantienen tras la asunción del libertario en diciembre de 2023. "Congratulations, my friend!" , publicó la líder del espacio Hermanos de Italia, que traducido es "¡Felicidades, amigo mío!". El mensaje fue compartido por el Presidente en su perfil.

Uno de sus últimos intercambios se produjo el 6 de junio, cuando firmaron en Roma un convenio que establece un vínculo entre YPF y el Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) por 20 años, entre otras actividades que, según indicaron a través de un comunicado oficial, procuran el "fortalecimiento de la sólida asociación bilateral", entre ambos países.

"El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, y la Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, mantuvieron una reunión en Roma donde ratificaron la adopción del Plan de Acción Italia-Argentina 2025-2030 con el objetivo de dar un nuevo impulso y proyección estratégica a la relación entre la República Italiana y la República Argentina, mediante la identificación de objetivos y herramientas comunes", detalló la Oficina del Presidente en aquel entonces.

En ese sentido, explicaron que "el encuentro tuvo como eje el fortalecimiento de la sólida asociación bilateral entre Italia y Argentina, basada en valores compartidos y en un profundo vinculo histórico-cultural entre ambas naciones".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y destacó que Javier Milei "está haciendo un gran trabajo". "Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental", le contestó el libertario.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un gran trabajo! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo argentino", escribió el mandatario norteamericano en su red social, Truth Social.

"Gracias presidente Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial", respondió Milei.