La docuserie de Netflix sobre un crimen real que aporta detalles inéditos de uno de los casos más famosos

Esta nueva apuesta de Netflix por el true crime llega después del éxito rotundo de "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez". La plataforma continúa así explorando los casos criminales que llamaron la atención mundial, esta vez con una producción que promete dar un giro inesperado a un misterio que lleva más de medio siglo sin resolverse.

"Soy Zodiac" presenta un ángulo inédito de la historia a través de los hermanos Seawater, quienes revelan cómo Allen, un ex profesor de primaria con antecedentes por delitos sexuales, los llevó a distintas locaciones que más tarde se convertirían en escenas del crimen.

Los hermanos comenzaron a atar cabos después de ver la película "Zodiac" de David Fincher en 2007, donde notaron un inquietante parecido entre el actor John Carroll Lynch, quien interpretaba a Allen, y el hombre que conocieron en su juventud. "Nos dimos cuenta de que habíamos estado en todos los lugares de los asesinatos antes de que ocurrieran", confiesa David Seawater en el adelanto de la serie.

Embed - This is the Zodiac Speaking | Official Trailer | Netflix