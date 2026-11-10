10 de noviembre de 2026 Inicio
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C5N en Luján: Gustavo Sylvestre mostró la previa de la histórica llegada de León XIV a la ciudad bonaerense

El conductor de Minuto Uno estuvo presente al pie de la Basílica y habló con el jefe municipal, Leonardo Boto, quien respaldó el despliegue realizado en la localidad.

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Gustavo Sylvestre estuvo con el intendente de Luján

Gustavo Sylvestre estuvo con el intendente de Luján, Leonardo Boto.

En el marco de la cobertura especial de Minuto Uno por C5N, el periodista Gustavo Sylvestre transmitió en vivo desde Luján durante la noche de vigilia previa a la misa que encabezará León XIV. Frente al altar azul instalado para la ceremonia, se observó la preparación de un predio con 7.000 sillas destinadas a representantes de los Hogares de Cristo, Cáritas, organizaciones sociales y jóvenes arribados desde provincias como Salta, Tucumán y Jujuy.

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La convocatoria incluye a diversos sectores políticos, respondiendo a la iniciativa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El mandatario provincial, que recorrió el predio instantes antes del programa, invitó tanto a integrantes del gabinete nacional de Javier Milei como a dirigentes del peronismo de la Ciudad, la Provincia e intendentes de la región.

Durante la emisión por la pantalla de C5N, el conductor dialogó directamente con el intendente de Luján, Leonardo Boto, quien al referirse al inicio de la jornada destacó: "Nos estamos encaminando a pasar esta noche de vigilia previo a la llegada de León". Respecto al desarrollo de la organización y la llegada de los asistentes, el jefe comunal aseguró que "está funcionando muy bien el operativo" e hizo un llamado a la comunidad: "Invitar a todos que vengan, todos los accesos están abiertos a la ciudad y la verdad es que está arribando mucha gente".

Asimismo, el intendente brindó precisiones sobre la operatividad del transporte público para garantizar el arribo al distrito. Al respecto, Boto remarcó que "los ferrocarriles, tanto el Sarmiento como el San Martín, también están con una frecuencia muy alta, así que creo que encaminado, está muy bien preparado".

En cuanto al despliegue en el predio y las expectativas de cara al evento, Boto valoró la seguridad y la logística señalando que "están muy bien los corralitos, hemos visto una distribución perfecta, hay seguridad". Por último, el jefe municipal se mostró optimista sobre las condiciones meteorológicas y concluyó: "Creo que hasta el tiempo nos va a acompañar porque se han despejado las posibilidades de lluvia, la verdad que va a ser una jornada histórica".

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