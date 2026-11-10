Advierten que en la industria textil se destruyeron casi 29 mil empleos y 1.090 empresas durante la gestión de Javier Milei Un relevamiento de la Fundación Pro Tejer confirmó el descalabro fabril registrado entre diciembre de 2023 y julio de 2026. La combinación del derrumbe de las ventas locales y la masiva llegada de productos extranjeros paralizó la producción de la indumentaria. Por Agregar C5N en









La industria textil atraviesa una fuerte caída de la producción y el empleo. Web

Un informe elaborado por la Fundación Pro Tejer advirtió que la industria textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 empleos registrados y 1.090 empresas entre diciembre de 2023 y julio de 2026, a raíz del desplome del consumo interno y la apertura de las importaciones durante la gestión del presidente Javier Milei.

Los empleos destruidos representan el 23,9% de la dotación del rubro y equivalen al 32% del total de puestos industriales eliminados en el país. Asimismo, la quiebra de las firmas textiles concentró el 24% de los cierres fabriles registrados a nivel nacional.

El sector acumula 14 meses consecutivos de contracción productiva desde julio de 2025. En agosto, la producción textil cayó un 9,4% interanual y se posicionó un 33,8% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2023, mientras que el rubro del calzado sufrió la mayor retracción con una baja del 30,8%.

El uso de la capacidad instalada fabril se ubicó en un 44,6% en agosto y promedió un 40,6 % entre enero y ese mes, cifra que representó el nivel más bajo de la serie histórica sin contar la pandemia de 2020. Seis de cada diez máquinas del sector permanecen inactivas.

La caída del consumo y las importaciones ahogan al sector industrial La retracción de la actividad responde al deterioro del poder adquisitivo de la población. El Salario Mínimo, Vital y Móvil retrocedió un 12% interanual en agosto y un 44% respecto de 2023, mientras que los sueldos del sector público sufrieron un desplome acumulado del 25 % en el mismo período.