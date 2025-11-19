Último día: cómo podés participar del sorteo de Cuenta DNI para ir al recital de Miranda La billetera del Banco Provincia ofrece chances para asistir a este show Además, mantiene descuentos activos durante todo noviembre. Por







Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia. Cuenta DNI

Cuenta DNI habilitó un sorteo para ganar entradas al show de Miranda! del 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata.

La inscripción se realiza desde el banner dentro de la app y cierra el miércoles 19 a las 23.59; los ganadores se anunciarán el jueves 20.

Además del concurso, el Banco Provincia ofrece 4 cuotas sin interés para más de 30 recitales con tarjetas Visa o Mastercard.

La billetera mantiene beneficios de noviembre que incluyen descuentos en comercios, mercados, carnicerías, universidades y gastronomía para jóvenes. Cuenta DNI lanzó una propuesta especial para sus usuarios, la cual permite tener la posibilidad de ganar entradas para el show que Miranda! dará el viernes 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata, dentro del ciclo Noches Capitales. Quienes deseen participar deben inscribirse desde el banner del sorteo disponible en la app, completando el formulario antes de las 23.59 del miércoles 19 de noviembre.

El sorteo se realizará al día siguiente, el jueves 20, y los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia. Además del concurso, la entidad mantiene una promoción adicional para fanáticos de la música: pagando con tarjetas Visa o Mastercard del banco, se puede acceder a 4 cuotas sin interés para comprar entradas de más de 30 espectáculos programados hasta fin de año, incluidos artistas como Catupecu Machu, Guasones, La Delio Valdez y La Mona Jiménez.

Cómo es el sorteo de entradas de Cuenta DNI para el recital de Miranda El sorteo está habilitado para cualquier usuario de Cuenta DNI. Para participar, alcanza con ingresar a la aplicación, seleccionar el banner correspondiente al concurso y completar la inscripción. El plazo cierra el 19 de noviembre a las 23.59, y el Banco Provincia difundirá los ganadores el 20 de noviembre a través de sus redes sociales. Las entradas corresponden al recital que Miranda! ofrecerá el 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata.

Además, quienes quieran asegurarse su lugar en otros recitales pueden aprovechar el beneficio de 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia, válido para una amplia variedad de shows programados hasta fin de año.

Miranda Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025 Durante noviembre, la billetera digital del Banco Provincia mantiene una agenda de beneficios activos en distintos rubros:

Comercios de cercanía: 20% los viernes, con tope de $4.000 por día.

20% los viernes, con tope de $4.000 por día. Ferias y mercados: 40% todos los días, con un máximo semanal de $6.000.

40% todos los días, con un máximo semanal de $6.000. Universidades: 40% en locales adheridos, tope semanal de $6.000.

40% en locales adheridos, tope semanal de $6.000. Librerías: 10% los lunes y martes, sin límite de reintegro.

10% los lunes y martes, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, también sin tope..

10% los miércoles y jueves, también sin tope.. Comercios no alimentarios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas.