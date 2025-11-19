19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Último día: cómo podés participar del sorteo de Cuenta DNI para ir al recital de Miranda

La billetera del Banco Provincia ofrece chances para asistir a este show Además, mantiene descuentos activos durante todo noviembre.

Por
Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia.

Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia.

Cuenta DNI
  • Cuenta DNI habilitó un sorteo para ganar entradas al show de Miranda! del 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata.
  • La inscripción se realiza desde el banner dentro de la app y cierra el miércoles 19 a las 23.59; los ganadores se anunciarán el jueves 20.
  • Además del concurso, el Banco Provincia ofrece 4 cuotas sin interés para más de 30 recitales con tarjetas Visa o Mastercard.
  • La billetera mantiene beneficios de noviembre que incluyen descuentos en comercios, mercados, carnicerías, universidades y gastronomía para jóvenes.

Cuenta DNI lanzó una propuesta especial para sus usuarios, la cual permite tener la posibilidad de ganar entradas para el show que Miranda! dará el viernes 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata, dentro del ciclo Noches Capitales. Quienes deseen participar deben inscribirse desde el banner del sorteo disponible en la app, completando el formulario antes de las 23.59 del miércoles 19 de noviembre.

La elección del canal adecuado puede representar miles de pesos adicionales al momento del vencimiento.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.800.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El sorteo se realizará al día siguiente, el jueves 20, y los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia. Además del concurso, la entidad mantiene una promoción adicional para fanáticos de la música: pagando con tarjetas Visa o Mastercard del banco, se puede acceder a 4 cuotas sin interés para comprar entradas de más de 30 espectáculos programados hasta fin de año, incluidos artistas como Catupecu Machu, Guasones, La Delio Valdez y La Mona Jiménez.

Miranda
Juliana y Ale vivieron los 20 años de fiesta a puro pop en el Luna

Juliana y Ale vivieron los 20 años de fiesta a puro pop en el Luna

Cómo es el sorteo de entradas de Cuenta DNI para el recital de Miranda

El sorteo está habilitado para cualquier usuario de Cuenta DNI. Para participar, alcanza con ingresar a la aplicación, seleccionar el banner correspondiente al concurso y completar la inscripción. El plazo cierra el 19 de noviembre a las 23.59, y el Banco Provincia difundirá los ganadores el 20 de noviembre a través de sus redes sociales. Las entradas corresponden al recital que Miranda! ofrecerá el 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata.

Además, quienes quieran asegurarse su lugar en otros recitales pueden aprovechar el beneficio de 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia, válido para una amplia variedad de shows programados hasta fin de año.

Miranda

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Durante noviembre, la billetera digital del Banco Provincia mantiene una agenda de beneficios activos en distintos rubros:

  • Comercios de cercanía: 20% los viernes, con tope de $4.000 por día.
  • Ferias y mercados: 40% todos los días, con un máximo semanal de $6.000.
  • Universidades: 40% en locales adheridos, tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% los lunes y martes, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, también sin tope..
  • Comercios no alimentarios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué descuentos tiene Cuenta DNI en farmacias en el mes.

Cómo es el descuento en farmacias que Cuenta DNI mantiene durante noviembre 2025

Elegir bien el canal de inversión puede significar una diferencia concreta en las ganancias del mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  

Cuál es el descuento en librerías que tiene Cuenta DNI hasta el final de noviembre 2025

Las Inversiones en plazo fijo son ampliamente recomendadas por varios economistas

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Un beneficio de Cuenta DNI se convirtió en uno de los más estratégicos del programa

Cuál es el descuento en farmacias y perfumerías que tiene Cuenta DNI sin tope de reintegro en noviembre 2025

Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Rating Cero

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

últimas noticias

El Puente Rosario-Victoria, uno de los tramos adjudicados.

Privatizaciones: aprobaron las concesiones para las rutas nacionales que van a Uruguay y Brasil

Hace 8 minutos
Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Hace 13 minutos
El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre.

Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

Hace 27 minutos
Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia.

Último día: cómo podés participar del sorteo de Cuenta DNI para ir al recital de Miranda

Hace 32 minutos
Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025

Hace 33 minutos