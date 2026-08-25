IR A
IR A

La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Roxana Vallejos, esposa de Matías Messi, compartió un álbum de fotos familiares dedicado a "Coco", con recuerdos junto a Celia, sus hijos y nietos en distintos momentos de su vida.

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

Instagram: /rosana_vallejos_

La cuñada de Lionel Messi compartió un sentido homenaje a Jorge Messi a través de sus redes sociales, apenas días después de su fallecimiento. Roxana Vallejos, esposa de Matías Messi, publicó un álbum de fotos familiares e inéditas acompañado por el nombre "Coco" y un corazón blanco.

La MLS sancionó a Lionel Messi tras la pelea con un rival.
Te puede interesar:

La sanción que recibió Messi en la MLS por un tenso cruce en un partido de Inter Miami

Las imágenes recorren distintos momentos de la vida del padre del capitán de la Selección argentina junto a Celia Cuccittini, sus hijos Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. También aparecen varias postales junto a sus nietos y escenas de encuentros que reflejan el vínculo familiar.

Jorge Messi con su nieto, el sobrino el capitán de la Selección argentina.

Jorge Messi con su nieto, el sobrino el capitán de la Selección argentina.

Entre los recuerdos elegidos aparecen reuniones, celebraciones y momentos cotidianos que muestran a Jorge en un ámbito íntimo, lejos de la exposición pública que lo acompañó durante buena parte de su vida por su relación con la carrera de Lionel Messi.

Una de las fotografías más especiales del álbum retrata a toda la familia Messi en el estadio Lusail, después de la final del Mundial de Qatar 2022. En aquella jornada inolvidable, Lionel levantó la Copa del Mundo como capitán de la Selección argentina y celebró el título junto a sus seres queridos.

La dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su emotiva carta de despedida para su padre

La emotiva carta con la que Lionel Messi desídió a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años luego de una dura enfermedad, repercutió en Antonela Roccuzzo quien uso sus redes para apoyar al futbolista.

Luego de la publicación del capitán de la Selección argentina, que pasó por los momentos más épicos del Mundial, el atravesar el cáncer y destacó el legado del papá dejó en la vida del rosarino, la influencer posteó tres corazones de colo blanco.

La historia de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi, tras la muerte de su padre, Jorge.

La historia de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi, tras la muerte de su padre, Jorge.

La demostración de la influencer, siginifica para los usuarios y los millones de fanáticos del mejor jugador del mundo y de toda la familia Messi, el amor puro, sincero, incondicional y la paz.

Roccuzzo conoció a Messi en su adolescencia en su Rosario natal, y desde 2017 formaron una familia que se volvió inseparable con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y que acopañan al "10" de forma inconcidional. La empresaria siguió con un excelente relación familiar con sus suegros, Jorge Messi y Celia Cuccittini.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi le da un golpe en la cabeza de Quinn Sullivan durante el segundo tiempo del partido por la MLS.

Messi, bajo la lupa: qué sanción podría recibir tras su polémico cruce con un jugador de Philadelphia

Lionel Messi en el Inter Miami.

"Lo veo en paz": el DT del Inter Miami reveló cómo está Messi tras la muerte de su padre

Qué lindo hablar con vos, fueron las palabras de Jorge Messi a Mirtha Legrand
play

Mirtha Legrand sorprendió al revelar la última conversación con el papá de Lionel Messi

play

Augusto "Tartu" Tartúfoli en TVR: "Messi jugaba para el papá"

Yanina Latorre habló sobre la muerte de Jorge Messi.

A una semana de la muerte de su padre, revelaron el dato más doloroso para Lionel Messi

Todo lo que pasó en la final: la refcam.

La FIFA publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial 2026: del pedido a Messi al diálogo con los jugadores

últimas noticias

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Hace 10 minutos
Sergio Massa estuvo en Rosario.

Massa reapareció en Rosario y envió un mensaje al peronismo: "La unidad es lo más importante"

Hace 16 minutos
El momento en el que la víctima es atacada en Copacabana.

Horror en Brasil: lo acusaron falsamente de robar una bicicleta y lo lincharon hasta la muerte

Hace 20 minutos
Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Hace 23 minutos
El predio cerró sus puertas en marzo de 2025.

Pusieron a la venta cuatro pingüinos del Aquarium de Mar del Plata para pagar deudas

Hace 1 hora