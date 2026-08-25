La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Roxana Vallejos, esposa de Matías Messi, compartió un álbum de fotos familiares dedicado a "Coco", con recuerdos junto a Celia, sus hijos y nietos en distintos momentos de su vida.

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022.

La cuñada de Lionel Messi compartió un sentido homenaje a Jorge Messi a través de sus redes sociales, apenas días después de su fallecimiento. Roxana Vallejos, esposa de Matías Messi, publicó un álbum de fotos familiares e inéditas acompañado por el nombre "Coco" y un corazón blanco.

La sanción que recibió Messi en la MLS por un tenso cruce en un partido de Inter Miami

Las imágenes recorren distintos momentos de la vida del padre del capitán de la Selección argentina junto a Celia Cuccittini, sus hijos Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. También aparecen varias postales junto a sus nietos y escenas de encuentros que reflejan el vínculo familiar.

Entre los recuerdos elegidos aparecen reuniones, celebraciones y momentos cotidianos que muestran a Jorge en un ámbito íntimo, lejos de la exposición pública que lo acompañó durante buena parte de su vida por su relación con la carrera de Lionel Messi.

Jorge Messi con su nieto, el sobrino el capitán de la Selección argentina.

Una de las fotografías más especiales del álbum retrata a toda la familia Messi en el estadio Lusail, después de la final del Mundial de Qatar 2022. En aquella jornada inolvidable, Lionel levantó la Copa del Mundo como capitán de la Selección argentina y celebró el título junto a sus seres queridos.

La emotiva carta con la que Lionel Messi desídió a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años luego de una dura enfermedad, repercutió en Antonela Roccuzzo quien uso sus redes para apoyar al futbolista.

Luego de la publicación del capitán de la Selección argentina, que pasó por los momentos más épicos del Mundial, el atravesar el cáncer y destacó el legado del papá dejó en la vida del rosarino, la influencer posteó tres corazones de colo blanco.

La historia de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi, tras la muerte de su padre, Jorge. Instagram: antonelaroccuzzo

La demostración de la influencer, siginifica para los usuarios y los millones de fanáticos del mejor jugador del mundo y de toda la familia Messi, el amor puro, sincero, incondicional y la paz.

Roccuzzo conoció a Messi en su adolescencia en su Rosario natal, y desde 2017 formaron una familia que se volvió inseparable con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y que acopañan al "10" de forma inconcidional. La empresaria siguió con un excelente relación familiar con sus suegros, Jorge Messi y Celia Cuccittini.