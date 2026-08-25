Horror en Brasil: lo acusaron falsamente de robar una bicicleta y lo lincharon hasta la muerte La víctima, Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 años, murió tras ser golpeado durante casi nueve minutos en Copacabana, en Río de Janeiro, por guardias de seguridad y repartidores. Hay cuatro detenidos. Por Agregar C5N en









El momento en el que la víctima es atacada en Copacabana. Captura de pantalla

Un brutal linchamiento conmocionó a Brasil tras la muerte de Cláudio Rafael Landeiro, un hombre de 37 años que fue asesinado a golpes en el barrio de Copacabana, en Río de Janeiro. El violento episodio se desencadenó a partir de una acusación falsa: un grupo de personas lo acusó de haber robado la bicicleta en la que circulaba. Sin embargo, la Policía determinó posteriormente que el rodado pertenecía en realidad a la hermana menor de la víctima, quien se lo había prestado para que saliera a dar una vuelta esa noche.

De acuerdo con la reconstrucción de la Policía Civil basada en cámaras de seguridad, el hecho ocurrió la noche del martes 11 de agosto, cuando Landeiro se detuvo frente a un comercio con la intención de comprar cigarrillos. En ese momento, un guardia de seguridad privada se le acercó para preguntarle si la bicicleta era de su propiedad. La víctima, diagnosticada con trastornos mentales, respondió con un simple "no". Esta respuesta encendió una fuerte sospecha que inició una discusión a la que rápidamente se sumaron otros agresores.

Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, morreu após ser espancado por quase nove minutos em Copacabana, no Rio de Janeiro.



Ele foi acusado injustamente de roubar uma bicicleta que, na verdade, pertencia à própria irmã.



A vítima levou dezenas de pauladas, relatos apontam… pic.twitter.com/pb4MXJIIdS — EduGeekNerd (@edubmGeekNerd) August 24, 2026 El ataque posterior se convirtió en un linchamiento que se extendió por nueve minutos, durante los cuales Landeiro recibió un total de 63 golpes. Los agresores identificados fueron dos guardias de seguridad privada -quienes utilizaron palos similares a bates de béisbol- y dos repartidores de comida rápida que le propinaron patadas y puñetazos. Las cámaras de seguridad registraron la saña del ataque; incluso se constató que uno de los guardas pateó a la víctima en el rostro con saña y luego abandonó la escena riéndose.

Una vez finalizada la golpiza, Landeiro fue abandonado a su suerte en plena vereda, donde agonizó durante aproximadamente media hora sin recibir ningún tipo de asistencia médica o auxilio por parte de los presentes. Finalmente, fue trasladado de urgencia al Hospital Miguel Couto, donde falleció a raíz de las gravísimas heridas causadas por los impactos. Actualmente, las autoridades judiciales mantienen bajo prisión preventiva a los cuatro involucrados directos bajo cargos de homicidio, mientras la policía investiga a otras personas que presenciaron el hecho por el delito de omisión de socorro.

Así fue el ataque mortal que recibió la víctima en Copacabana Homem morre após ser espancado ao ser confundido com ladrão em Copacabana.Claudio Rafael Landeiro foi levado ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado pela polícia.A polícia investiga a morte de Claudio Rafael Landeiro, 37 anos, que foi… pic.twitter.com/LC8xDOfF4R — (@CAOSNORJ021) August 20, 2026