25 de agosto de 2026 Inicio
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Sergio Massa reapareció en Rosario y envió un mensaje al peronismo: "La unidad es lo más importante"

El líder del Frente Renovador asistió al lanzamiento de la candidatura del diputado Diego Giuliano a gobernador de Santa Fe. La reunión logró la confluencia de los distintos sectores del PJ santafesino.

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Sergio Massa estuvo en Rosario.

Sergio Massa estuvo en Rosario.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, advirtió este martes que "la unidad es lo más importante" para el peronismo. El exministro de Economía estuvo en la ciudad de Rosario para acompañar al diputado Diego Giuliano en el lanzamiento de su candidatura a gobernador de Santa Fe y la presentación de su libro La Santa Fe que viene.

La cumbre del PJ reconfigura el mapa político de cara al 2027.
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El encuentro político se desarrolló en las instalaciones del hotel Ariston y logró convocar a referentes de los diversos espacios del Partido Justicialista de la provincia.

A la salida del establecimiento, el excandidato presidencial de Unión por la Patria en 2023 intentó evitar las definiciones sobre postulaciones a nivel nacional y centró la atención mediática en la figura del legislador.

"Es importante acompañar a Diego (Giuliano), así que hablen con Diego que es la es la estrella hoy y además hizo un trabajo enorme y ama el derecho constitucional, ama lo que hace", afirmó Massa ante la prensa local.

Ante la consulta sobre el impacto del evento en el armado partidario regional, el dirigente valoró la coincidencia con otros referentes del peronismo de Santa Fe.

"Es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos, o sea, que un día Diego presente su libro, que otro día (Marcelo) Lewandowski presente su iniciativa, que Juan (Monteverde) presente su iniciativa y que todos se acompañen entre ellos. Es muy lindo. Es que la unidad es lo más importante. Lo más importante es la unidad", concluyó Massa.

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