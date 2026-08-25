Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo Un amigo del productor dio su versión sobre los problemas patrimoniales con la artista, tras las versiones sobre una supuesta auditoría solicitada por la joven y las dudas sobre el manejo de sus ingresos. Agregar C5N en









Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante? Redes sociales

Alejandro Stoessel desestimó que exista un conflicto económico con Tini y negó las versiones que circulan sobre la administración del capital generado por la cantante, luego de que trascendiera una supuesta revisión de su patrimonio antes de su casamiento. "Muchas malas interpretaciones y mucho invento", lanzó el productor.

En LAM, Ángel de Brito introdujo el tema y le dio la palabra a Pepe Ochoa para conocer más detalles. "Hoy se habló de que Tini estaba solicitando una auditoría que reveló una compleja estructura de sociedades", explicó el periodista, al referirse a la situación patrimonial de la cantante.

LA AUDITORÍA QUE QUEBRÓ A LOS STOESSEL



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/8PqPRcZ05g — América TV (@AmericaTV) August 26, 2026 Ochoa aseguró que una de las empresas mencionadas es QVT Management, radicada en Estados Unidos y vinculada a Alejandro y Francisco Stoessel. "Padre e hijo. Ella no figura en ningún lado", afirmó el panelista, mientras planteó interrogantes sobre el control de las compañías relacionadas con la actividad profesional de Tini.

Pilar Smith, por su parte, contó que habló con un amigo de Alejandro Stoessel y transmitió su versión sobre lo ocurrido. "No hay conflictos con él. Sí hay una transición, me dicen. Ellos se hablan", señaló la periodista, quien además explicó que el productor habría atribuido las versiones a "malas interpretaciones y mucho invento".

Redes sociales De qué se trata la auditoría que Tini habría solicitado antes de casarse con Rodrigo De Paul La revisión patrimonial que habría solicitado Tini sería para determinar qué ocurrió con los ingresos obtenidos durante su carrera y qué bienes aparecen realmente a su nombre, en medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul y las dudas sobre la administración familiar.

De acuerdo con la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la auditoría habría detectado un faltante de $70 millones y sociedades vinculadas con el patrimonio de la artista que, pese a figurar relacionadas con ella, permanecerían bajo control de su padre, Alejandro Stoessel. ESCÁNDALO EN LA FAMILIA STOESSEL: EL VIDEO DE TINI Y DE PAUL QUE ALERTÓ A LAS MARCAS



Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom pic.twitter.com/vDlmv7wSnV — América TV (@AmericaTV) August 25, 2026 Luis Ventura agregó que Tini no manejaría directamente el dinero y tendría una tarjeta con un límite de u$s5.000, mientras que Santiago Sposato señaló que su psicóloga habría tenido un papel importante en la decisión de revisar sus bienes y entender qué ocurría con su patrimonio.