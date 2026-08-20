20 de agosto de 2026 Inicio
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Lionel Messi, bajo la lupa: qué sanción podría recibir tras su polémico cruce con un jugador de Philadelphia

El jugador de Inter Miami tuvo una llamativa reacción contra Quinn Sullivan durante el segundo tiempo del partido por la MLS. El Comité Disciplinario tiene la posibilidad de revisar las imágenes, lo que podría derivar en una suspensión.

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Lionel Messi le da un golpe en la cabeza de Quinn Sullivan durante el segundo tiempo del partido por la MLS.

Lionel Messi le da un golpe en la cabeza de Quinn Sullivan durante el segundo tiempo del partido por la MLS.

Lionel Messi no solo fue protagonista ante Philadelphia por el gol en el empate, sino también por el polémico cruce que tuvo con un jugador del rival durante el segundo tiempo correspondiente al encuentro por la MLS y que será analizada por el Comité Disciplinario. ¿Qué sanción podría recibir?

Lionel Messi en el Inter Miami.
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Se trata de una reacción que tuvo el rosarino contra Quinn Sullivan a quien se acerca para recriminarle una jugada y, en medio del intercambio, el capitán de Inter Miami le da un golpe en la cabeza al futbolista rival. Ambos quedan frente a frente durante unos segundos, aunque la jugada no terminó con expulsión en el momento, pero sí quedará sujeta a una revisión por parte del comité quien revisará las imágenes y determinará si corresponde o no un castigo.

Qué sanción podría recibir Lionel Messi por la reacción contra Sullivan

En medio de la polémica, lo más habitual es que este tipo de episodio derive en una sanción económica, sin embargo, en el reglamento de la MLS también existe una posibilidad de una suspensión.

Messi volvió al gol en Inter Miami para el empate ante Philadelphia

Lionel Messi jugó con Inter Miami y convirtió el 2 a 1 parcial para remontar el resultado ante Philadelphia Union (aunque después terminó empatando 2-2) y se trató del primero dedicado a la memoria de su papá Jorge.

A los 26 minutos del primer tiempo recibió la pelota dentro del área y con espacio en el costado derecho, fijó la marca y enganchó hacia adentro, esperando su hueco, que apareció en el segundo toque de zurda, que derivó en el remate curvo que dejó sin respuestas al arquero rival. Golazo.

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