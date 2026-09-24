En vivo: el Senado debate la reforma del Banco Central y los cambios en Zonas Frías La Cámara alta sesiona para tratar dos proyectos impulsados por el Gobierno. La reforma del BCRA tendrá modificaciones y deberá regresar a Diputados si es aprobada. Por Agregar C5N en









En vivo: el Senado debate la reforma del Banco Central y los cambios en Zonas Frías

El Senado de la Nación debate este los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en el régimen de Zonas Frías, dos iniciativas impulsadas por el Gobierno y acordadas con los bloques aliados.

El proyecto sobre el Banco Central introduce cambios en el funcionamiento del organismo, establece la preservación del valor de la moneda como objetivo prioritario y modifica las reglas para la designación y remoción de sus autoridades. El Senado mantendrá la exclusividad para intervenir en esos procesos y, entre las modificaciones acordadas, se establece una mayoría absoluta para remover a los directores. Los cambios harán que la iniciativa deba regresar a Diputados si es aprobada.

En paralelo, los senadores debatirán una reforma del régimen de Zonas Frías, que contempla modificaciones al esquema de subsidios al gas y busca reducir su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas. Durante las negociaciones previas a la sesión, el oficialismo debió acordar cambios con los bloques aliados para conseguir los votos necesarios.

La interna libertaria por el Presupuesto 2027 La sesión se desarrolla en un escenario de tensión dentro de La Libertad Avanza, a pocos días del debate del Presupuesto 2027 en Diputados y en medio de diferencias entre distintos sectores del Gobierno.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto en materia de discapacidad y afirmó que desconocía esas modificaciones. Sus declaraciones expusieron diferencias dentro del oficialismo sobre el contenido de la iniciativa y la forma en que fue discutida con los legisladores.

La tensión quedó reflejada también en las redes sociales de Bullrich, quien publicó un video acompañado por una canción de Lali Espósito, una de las artistas que recibió reiteradas críticas públicas de Javier Milei. La publicación generó repercusiones políticas dentro del oficialismo en medio de las negociaciones parlamentarias.