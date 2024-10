La confesión de Marixa Balli sobre LAM: "No quería volver"

La empresaria Marixa Balli se ausentó unas semanas de su trabajo televisión y mostró lo bien que la pasó en sus redes sociales. Cuando volvió no dudó en relevar que la pasó tan bien que "no quería volver".

La panelista de LAM en América, contó al conductor Ángel de Brito: "Estuve a full. Estuve en Mar del Plata. Me doy cuenta que cuando estoy con los afectos la paso tan bien que me cuesta regresar a la vida real".

Sin dejar de agradecer el puesto que ocupa en la pantalla chica relató que se maquilló recién en el auto cuando iba al canal de Palermo y sostuvo: "Te juro. Me cuesta volver a Buenos Aires, son esos afectos de sangre, que tira. Me di cuenta que soy feliz con ciertas cosas", ante la cara desconcertada de De Brito.

En su cuente de Instagram compartió la compra de una casa familiar en Corrientes: "Parte de mi vida ,amo esta casa que quería comprarla hace mucho tiempo y no la vendían … por suerte ya se hizo realidad y tengo muchas ideas para ella. Es una casa que cada persona que pasa por Concepción del Yaguarete Cora para ir a los Esteros del Íbera ,se para para sacarle una foto por eso quiero mantener sus paredes … para mi es BELLA".

La empresaria dueña de Xurama recordó en el programa Nadie dice nada por Luzu TV cómo fueron sus comienzos con las "angelitas" y que su debut no fue lo que esperaba: "'Nosotras no damos besos porque se nos corre el maquillaje' me dijeron".

Luego de ese comentario se encargó de aclarara que ahora hay buen clima laboral entre sus colegas: Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Fernanda Iglesias, Marcela Feudale, Matilda Blanco y Cinthia Fernández.