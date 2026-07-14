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La confesión de Ángela Torres en la que mencionó a otro famoso y reavivó los rumores de crisis con Marcos Giles

Una salida en solitario, una noche de amigos y nuevas polémicas alimentaron las especulaciones. El presente sentimental de la cantante con el influencer.

El presente de la pareja no sería el ideal y crecen las versiones de supuesta ruptura sentimental.
El presente de la pareja no sería el ideal y crecen las versiones de supuesta ruptura sentimental.

Las versiones sobre una posible crisis entre Ángela Torres y Marcos Giles volvieron a instalarse este martes, luego de que la cantante revelara detalles de una salida nocturna que rápidamente generó repercusión en las redes sociales. Durante una emisión de su programa de streaming, la artista relató que decidió salir sola a bailar al boliche Caramelo y describió la experiencia como "toda una aventura".

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La expresión de la cantante fue interpretada por muchos usuarios como un mensaje sobre el momento personal que atraviesa con el streamer. El momento que más repercusión generó llegó cuando Ángela Torres mencionó directamente a Franco Masini al recordar esa noche.

En su relato, expresó: "Salí a bailar, fui a Caramelo. La pasé espectacular, terminé bailando arriba de la mesa, a ese nivel... Tomé fernet. Fui al cumple de Tomi Raimon. Aparte estaba sola, eso fue toda una aventura".

Luego amplió: "Fui sola a bailar, ¿es de loser o es de mujer independiente? Ahí conocí gente, al que más conocía era a Franquito (Masini), fan de él, que me divertí con él, estuve bastante…".

Finalmente, cerró la anécdota con otra frase que alimentó las interpretaciones: "Fue una aventura, de hecho me pedí un Uber y me fui sola". Si bien en ningún momento habló de una ruptura ni insinuó un vínculo sentimental con Masini, la mención del actor fue suficiente para disparar nuevas especulaciones en redes sociales.

Marcos Giles y Ángela Torres llevan aproximadamente 10 meses de relación.

Marcos Giles y Ángela Torres llevan aproximadamente 10 meses de relación.

Las declaraciones adquieren mayor relevancia porque llegan apenas semanas después de otra polémica que involucró a la pareja. En junio se viralizó un chat privado que Marcos Giles mostró accidentalmente durante una transmisión en vivo. Allí podía leerse el reclamo de Ángela: "Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir".

En otro tramo del mensaje agregó: "Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar". La filtración generó una fuerte ola de comentarios y críticas hacia el integrante de Luzu TV.

Las recientes actitudes de Marcos Giles con Ángela Torres

En paralelo a las palabras de Ángela, Marcos Giles continúa siendo objeto de cuestionamientos por distintas situaciones ocurridas durante las transmisiones de Luzu TV. Numerosos usuarios sostienen que el streamer suele realizar comentarios o bromas que dejan incómoda a la cantante frente a la audiencia.

En las últimas semanas también se viralizaron compilados con diferentes momentos del programa que fueron catalogados por algunos seguidores como "red flags", mientras que otros defendieron que se trata simplemente del estilo humorístico del ciclo.

Uno de los episodios que más repercusión tuvo ocurrió durante la cobertura del Mundial 2026, cuando Marcos protagonizó chistes considerados fuera de lugar por parte de la audiencia. Tenían que ver con la reiterada mención de la hermana de una persona que entrevistaron en la calle. En ese contexto, la reacción de Ángela también fue observada con atención.

Las dos figuras comparten un programa en un canal de stream.

Las dos figuras comparten un programa en un canal de stream.

Durante el programa lanzó la frase: "Acabás de definir a Marcos: 'tirar de la cuerda, tirar de la cuerda'", comentario que muchos interpretaron como una forma de marcar distancia frente a determinadas actitudes del streamer. Las críticas se multiplicaron posteriormente en redes sociales.

A esa controversia se sumó otra cuando comenzó a circular una captura de un supuesto "me gusta" de Marcos Giles en una publicación de una joven identificada como Azul Carricondo. Aunque nunca pudo confirmarse si la imagen correspondía a un like reciente o antiguo, ni si la captura había sido alterada, el episodio volvió a instalar el debate sobre la relación.

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