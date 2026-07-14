El Gobierno analiza impulsar una ley para proteger la independencia del INDEC El vocero Adrián Ravier confirmó que se estudia una iniciativa para evitar futuras manipulaciones de las estadísticas oficiales. También se refirió a la reforma del Banco Central y al debate sobre un eventual "shutdown" del Estado. Por Agregar C5N en









El Gobierno analiza impulsar una ley para proteger la independencia del INDEC indec.gob.ar

El Gobierno evalúa la posibilidad de presentar un proyecto para otorgarle mayor protección institucional al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con el argumento de impedir que las estadísticas oficiales puedan ser alteradas por futuras administraciones.

La inciativa fue confirmada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según explicó, la iniciativa surgió a partir de una propuesta del diputado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, y recibió el respaldo del presidente.

“(Santiago) Santurio hizo una propuesta de blindar al INDEC, para evitar la manipulación y presidente lo celebró”, sostuvo Ravier. No obstante, aclaró que el proyecto todavía no está en condiciones de ser enviado al Congreso. “Es una idea” que aún debe ser analizada y desarrollada antes de avanzar con una iniciativa legislativa.

En otro tramo de la conferencia, el vocero fue consultado por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, explicó que el diseño del proyecto continúa bajo la órbita del presidente de la entidad, Santiago Bausili. “Está definiendo los detalles”, señaló Ravier, quien precisó que todavía “no está definido el proyecto”.

En ese contexto, indicó que el Ejecutivo aún no estableció cuándo remitirá la iniciativa al Congreso ni por cuál de las dos cámaras comenzará su tratamiento parlamentario.