Escándalo: una famosa cantante argentina dio detalles del robo que padeció en Estados Unidos

La artista comentó a través de redes sociales una serie de contratiempos que vivió durante su estadía en Estados Unidos.

Jimena Barón volvió a ser noticia luego de contar en sus redes sociales el insólito robo que sufrió durante su estadía en Atlanta, ciudad a la que viajó junto a su familia para presenciar los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026. La cantante y actriz contó que le sustrajeron el cochecito de bebé de su hijo Arturo, que habían dejado en el pasillo del hotel donde se encuentran alojados.

Todo ocurrió luego de que la familia regresara al hotel al terminar una recorrida por la ciudad. Por sugerencia de Matías Palleiro , decidieron dejar el cochecito fuera de la habitación para no ocupar espacio dentro del cuarto, pero al poco tiempo el elemento desapareció sin dejar rastro.

La indignación de Jimena fue tal que recorrió los pisos del hotel mientras registraba el momento en distintos videos que luego compartió con sus seguidores. Como primera medida, decidió colocar carteles por las instalaciones para intentar recuperarlo. "Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito", relató.

Según explicó la propia artista, el enojo no pasaba tanto por el valor material del objeto sino por las complicaciones que esto generaba para la movilidad del bebé. La cantante remarcó su bronca frente a cámara mientras seguía recorriendo el hotel en busca de alguna pista sobre el paradero del cochecito.

Días antes del episodio del robo, Jimena Barón ya había protagonizado otro problema relacionado con su viaje hacia Atlanta. La familia se trasladó por ruta junto a Matías Palleiro, Momo y Arturo en un recorrido de aproximadamente 1.060 kilómetros, que tenía una duración estimada de nueve horas.

Antes de emprender el trayecto, la cantante compartió una imagen desde el auto y adelantó con humor el clima del viaje familiar. Sin embargo, el panorama se complicó cuando una fuerte tormenta sorprendió al grupo en el camino, generando un inconveniente inesperado con el equipaje.

El problema surgió porque las valijas viajaban en la caja trasera de una camioneta sin cobertura, por lo que terminaron completamente empapadas por la lluvia. Jimena describió la situación con ironía a través de sus redes: "Quedaron todas las valijas de tela en la caja a baño maría", escribió.

Para poder continuar el viaje, la familia debió detenerse a comprar bolsas de consorcio con el objetivo de proteger sus pertenencias durante el resto del trayecto. La cantante continuó compartiendo memes y publicaciones divertidas sobre el estado en que llegarían sus cosas a destino, cerrando la secuencia con una foto junto a Palleiro en la previa a alentar a la Selección.